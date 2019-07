vor 20 Min.

Ruhiges Verweilen am neuen Feldkreuz

Helmut Kirschke stiftet Kreuz, der Künstler Friedrich Brenner entwirft es

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Ein Flur- oder Feldkreuz steht gemeinhin an einem Weg, einer Kreuzung oder an einem Feld- oder Waldrand. An der Wasserreserve (Ende Schweriner-/Schrebergartenweg), am Zugang zum Wald, Richtung Waldkirche, steht nun ein neues Feldkreuz für Diedorf. Im Beisein von vielen Besuchern weihte Pfarrer Hans Fischer das Feldkreuz jetzt ein.

„Dieses Feldkreuz wird zur Ehre des Schöpfers und aus Ehrfurcht vor der Natur und unserer Heimat errichtet“, erklärte der Stifter Helmut Kirschke. Anlässlich seiner 60-jährigen Zugehörigkeit zu Kolping hatte Kirschke den Anhauser Künstler Friedrich Brenner mit dem Entwurf des Feldkreuzes beauftragt. Es ist aus über hundert Jahre alten handgeschmiedeten Achsen von Langholzfuhrwerken zusammengeschweißt.

Kirschke hatte bei Aufräumarbeiten in den Jahren 2015/16 in einem ehemaligen Schafstall des landwirtschaftlichen Anwesens der Familie Johann Rittel in Diedorf Teile von alten Langholzfuhrwerken gefunden. All diese Wagenteile galt es nun zu entsorgen. Letztendlich blieben sechs schwere, handgeschmiedete Achsen übrig, die er für den Transport zum Alteisenhändler beiseitelegte. Bei diesen Aufräumarbeiten erinnerte sich Kirschke an seinen Klassenkameraden Fritz Brenner, der heute als akademischer Bildhauer in Anhausen lebt. Als dieser die sechs handgeschmiedeten Achsen erblickte, konnte er sich durchaus vorstellen, daraus ein Kreuz zu gestalten.

Sein 60. Jubiläum als Kolpingmitglied nahm Kirschke ein Jahr später zum Anlass, das Kreuz nun schmieden zu lassen. Auch Daniel Fendt, damals Vorsitzender von Kolping, ließ sich gerne mit ins Boot holen. Für die letztendliche Umsetzung erfuhr der Stifter vielfältige Hilfe. Sein Schwager Richard Harslem zeichnete für den Fundamentplan, die Statik und die spätere Beschriftung verantwortlich. Bürgermeister Peter Högg machte die Aufstellung von Anfang an zur Chefsache. Der Bauhof goss Anfang April das Fundament und stellte gleich darauf das Kreuz auf.

Das Areal um das Feldkreuz ließ die Marktgemeinde mit Steinen begrenzen und dort Platten verlegen. Neben dem Feldkreuz stehen nun auch eine Ruhebank sowie ein neu gepflanzter Baum. Hier können Spaziergänger verweilen und ihren Blick über das Schmuttertal schweifen lassen.

Auch für die weitere Pflege ist bereits gesorgt: Die Umgebung soll in eine naturbelassene Blumenwiese umgestaltet werden.

Themen Folgen