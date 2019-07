vor 7 Min.

SGL-Azubis glänzen beim Abschluss

Mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 1,9 haben 14 Auszubildende ihre Berufsausbildung bei der SGL Group in Meitingen abgeschlossen. Die jungen Facharbeiter wurden in den Berufen Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker, Elektroniker, Maschinen- und Anlagenführer sowie Chemielaborant ausgebildet. Die Industrie- und Zerspanungsmechaniker, die Chemielaboranten sowie die Elektroniker konnten aufgrund ihrer sehr guten schulischen und betrieblichen Leistungen die Lehrzeit jeweils um ein halbes Jahr verkürzen.

Besonders gut schnitten Luca Abele (Chemielaborant) mit einem Ergebnis von 1,3 sowie Julian Hanke (Zerspanungsmechaniker) und Manuel Durner (Maschinen- und Anlagenführer) mit der Note 1,4 ab. Zusätzliches Lob gab es für Manuel Durner für sein sehr gutes Abschlusszeugnis an der Berufsschule. Die Regierung von Schwaben sprach ihm dafür die besondere Anerkennung aus. Die Verantwortlichen der SGL kündigten an, weiter in die Berufsausbildung zu investieren. In Meitingen werden mehrere technische und kaufmännische Ausbildungsplätze sowie duale Studiengänge angeboten. (AL)

