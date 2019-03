vor 26 Min.

SKV Diedorf ehrt Mitglieder

Ehrenvorsitzender Johann Kemter ist 65 Jahre Mitglied im Ortsverein

Die Ehrung zahlreicher Vereinsmitglieder stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des SKV Diedorf im Bürgerhaus in Diedorf. So ehrte Vorsitzender Jürgen Winter unter anderem den langjährigen Vorsitzenden Johann Kemter für 65 Jahre Mitgliedschaft.

Winter ließ die Höhepunkte des Jahres Revue passieren: die Teilnahme an Wallfahrten, die Fronleichnamsprozession, der gemeinsame Ausflug mit den Kameraden des Biburger Soldatenvereins sowie die Bergmesse in Wertach im Oberallgäu. Ein fester Fixpunkt ist das ökumenische Friedensgebet mit Lichterkette. Diese Veranstaltung, so waren sich die Anwesenden einig, setzt zwischenzeitlich Maßstäbe in der Diedorfer Kulturlandschaft.

Viele Vereinsmitglieder wurden geehrt. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde in Abwesenheit Gustav Schmid geehrt. 25 Jahre gehört Ulrich Kugelmann dem SKV an, 30 Jahre Maria Kemter, Maria Schmid, Hansgeorg Reiner, Peter Pfluger, Reinhard Pschera, Johann Zwickel, Otto Völk, Wilfried Sulzer, Albert Lacher, Johann Lidel, Peter Gaugenrieder, Reinhold Steber, Leo Seitz, Werner Schüssler, Leonhard Strehler, Margit Winter und Jürgen Winter. 35 Jahre ist Wilhelm Mohr im Verein aktiv. 40 Jahre hält Gustav Schmid dem SKV die Treue (Schmid war Kassier und Revisor). Johann Kemter, der seit 65 Jahren beim SKV ist, wirkte von 1989 bis 2013 als Salutschütze, von 1889 bis 1993 als Zweiter Vorsitzender, von 1993 bis 2009 als Vorsitzender und seit 2009 ist er Ehrenvorsitzender. (AL)

Themen Folgen