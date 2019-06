vor 43 Min.

SPD: Bei der Montessorischule geht nichts voran

Die Stadtberger Fraktion fordert Klarheit für betroffene Eltern

Von Felicitas Lachmayr

Die Planungen für die Montessorischule in Stadtbergen gehen nicht voran. Zweimal wurde der Schulstart schon verschoben. Nun hat sich die Stadtberger SPD-Fraktion in dieser Sache zu Wort gemeldet. In einer Stellungnahme fordern die Mitglieder mehr Planungssicherheit für betroffene Kinder und deren Eltern.

Zahlreiche Schüler seien vergeblich angemeldet worden. Den betroffenen Eltern werde viel zugemutet. „Dies sollte sich möglichst nicht wiederholen. Ansonsten würden die Attraktivität des schulischen Angebotes und die Glaubwürdigkeit des Schulträgers erheblich leiden“, heißt es schriftlich vonseiten der Fraktion.

Im Frühjahr vergangenen Jahres kündigte die gemeinnützige Von-Kohnle-Gesellschaft mit Sitz in Buchloe an, eine Privatschule in Stadtbergen zu errichten. Laut Planungen sollten in mindestens sieben Klassen 450 Kinder bis zum Abitur begleitet werden. Der Unterricht sollte nach den Grundsätzen der Montessori-Pädagogik auf Deutsch und Englisch erfolgen. Mit einer Interimslösung wollte der Träger den Unterricht ab September ermöglichen. Doch daraus wurde nichts. Die nötigen Genehmigungen konnten nicht rechtzeitig eingeholt werden.

Seit Beginn der Planungen ist das 20000 Quadratmeter große Grundstück an der Panzerstraße östlich der Schulsportanlage in Stadtbergen als Standort vorgesehen. Anfang dieses Jahres zeigte sich Evelin Höpflinger, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Trägergesellschaft von Kohnle, optimistisch. Sie rechnete damit, dass der Unterricht ab kommenden September beginnen kann. Doch auch diese Pläne scheiterten. Die Bebaubarkeit des Grundstücks sei nicht sichergestellt, hieß es vonseiten des Trägers. Grund dafür ist unter anderem die Tatsache, dass auf dem Grundstück in Stadtbergen Bodendenkmäler vermutet werden. Auch ein potenzielles Alternativ-Mietgebäude könne nicht rechtzeitig zum Schulstart umgebaut werden, hieß es im April. Die Eltern der rund 200 Kinder, die bereits angemeldet sind, wurden zum zweiten Mal vertröstet.

In einer Stellungnahme äußert die Stadtberger SPD-Fraktion nun Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Planungen und erwartet verbindliche Sicherheit für die betroffenen Eltern und die Stadt. Unterstützungsangebote vonseiten der Fraktion oder gemeinsame Treffen habe der Träger bislang abgelehnt.

Zwar stelle die SPD-Fraktion die Seriosität und Leistungsfähigkeit des Schulträgers ebenso wie das Bemühen der Stadtverwaltung, zu Lösungen zu kommen, nicht infrage. „Dennoch ist der jetzige Schwebezustand für Kinder, die diese Schule besuchen wollen, und für deren Eltern ein Ärgernis“, teilen die Mitglieder schriftlich mit. Sie fordern den Schulträger auf, möglichst bald einen konkreten und mit Regierung und Gemeinde abgestimmten Bauantrag vorzulegen.

Zudem schlägt die Fraktion vor, mit den Initiatoren einen genauen Zeitplan festzulegen und erreichbare Bausteine für die verbindliche Planung und deren Umsetzung zu definieren. „Mittlerweile haben wir den Eindruck, dass das Engagement und die Umsetzungskraft der Trägergesellschaft nachgelassen hat“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Roland Mair. „Nun gilt es die Schule baldmöglichst zum Laufen zu bringen.“ Falls eine Realisierung nicht in einem überschaubaren Zeitplan erfolgt, sollten die Verhandlungen seiner Meinung nach beendet werden.

