SPD: Der Landkreis Augsburg soll olympisch werden

In zwei Jahren ist Deutschland Gastgeber der Special Olympics World Games. Dabei soll auch der Landkreis Augsburg mitmachen.

Wird auch der Landkreis Augsburg Schauplatz der Special Olympics World Games? Das zumindest fordert die SPD im Kreistag und verweist auf entsprechende Bestrebungen in der Stadt Augsburg.

Die Special Olympics World Games für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung kommen erstmals nach Deutschland. Vom 17. bis 24. Juni 2023 wird die Bundeshauptstadt Berlin Gastgeber der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung. 170 internationale Delegationen werden erwartet. Bevor die Sportlerinnen und Sportler nach Berlin kommen, wird jedes Nationalteam von einer Kommune in Deutschland empfangen. Das Ziel lautet: 170 Nationen - 170 inklusive Kommunen.

Das könnte auch eine Gelegenheit für den Landkreis sein, meint SPD-Fraktionschef Harald Güller und fordert eine Bewerbung als sogenannte Host-Town, über die der Kreistag entscheiden muss. "Host-Towns" gestalten einen viertägigen Aufenthalt nach ihren Vorstellungen und regionalen Gegebenheiten. Denkbar sind gemeinsame Sportveranstaltungen, Willkommensfeste, inklusive Vereins-, Sport- und Jugendprojekte, kulturelle Aktivitäten.

Güller: "Eine Chance für den Landkreis Augsburg"

Harald Güller sagt: "Das Projekt bietet die große Chance, Menschen in der eigenen Heimat für das Thema Inklusion nachhaltig zu sensibilisieren und zu begeistern. Das stärkt langfristig die Gemeinschaft und das Zusammenleben vor Ort. Für den Landkreis Augsburg wäre es außerdem eine Chance, den Bekanntheitsgrad international auszubauen und positiv in Erscheinung zu treten." In Augsburg habe die Fraktion SPD/Die Linke - die soziale Fraktion ebenfalls einen Antrag für eine Bewerbung der Stadt Augsburg als "Host-Town" gestellt. Die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit Aichach-Friedberg müsse man ausloten. (AZ)

