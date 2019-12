28.12.2019

SPD: Warum gab es keine neue Abstimmung?

Der Vorsitzende trat zurück. Die Partei vermutet einen Wahlkampfschachzug in Diedorf. Sie sagt, aus Fehlern hätte man ohnehin gelernt

Verwundert reagiert die SPD in Diedorf auf die Erklärung von Andreas Köglowitz (Grüne) zu seinem Rücktritt vom Vorsitz des Rechnungsprüfungsausschusses. In der vergangenen Woche hatte dieser erklärt, aus „persönlichen, ethischen Gründen“, nicht weitermachen zu können.

Köglowitz hatte sich 2017 dafür eingesetzt, einen Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses zu veröffentlichen, in dem es um die Gründe für die Mehrkosten beim Kindergartenbau in Hausen geht. In dem Bericht geht es um den möglichen Anteil von Verwaltung und Gemeinderat an dem im ersten Anlauf gescheiterten Projekt.

In einer Pressemitteilung verdeutlicht Köglowitz, die Bevölkerung habe „ein Recht darauf zu erfahren, warum sie (...) nun mehrere Millionen Euro mehr bezahlen muss“. Ohne diese Transparenz könne er sein Amt nicht mehr ausführen.

Anders stellt sich die Faktenlage aus Sicht der SPD dar. Im März 2017 fand demnach die letzte Abstimmung über die Veröffentlichung des Berichts statt, erinnert die Partei. Dabei habe sich der Rechnungsprüfungsausschuss einstimmig dafür ausgesprochen. Der letztendlich verantwortliche Gemeinderat habe sich mehrheitlich allerdings dagegen entschieden, weil der Anwalt der Gemeinde das so geraten habe. Damals handelte es sich noch um ein laufendes Verfahren. „Danach fand nie mehr eine Abstimmung darüber statt“, so die SPD nun.

Eine Möglichkeit, über den Fall zu sprechen, hätte es beispielsweise auf der jüngsten Gemeinderatssitzung am 17. Dezember gegeben. „Allerdings nahm Herr Köglowitz nicht daran teil“, so die SPD. Die Partei wundert sich, dass der Vorsitzende des Ausschusses sein Amt drei Monate vor Ende der sechsjährigen Amtszeit niederlegt.

„Wir hoffen nur, dass er diesen Schritt nicht für Wahlkampfzwecke missbraucht. Eine Veröffentlichung ändert nichts daran, dass im Fall des Kindergartens Willishausen alle Marktgemeinderäte und der Bürgermeister Fehler gemacht haben, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können.

Diese Fehler haben auch alle erkannt und alle haben daraus gelernt, sodass sie nicht noch mal passieren werden. Schmutzige Wäsche zu waschen bringt Diedorf als Gemeinde nicht voran“, findet die SPD. An Schlammschlachten wolle man sich nicht beteiligen.

Auch Bürgermeister Peter Högg hatte wenig Verständnis für den Rücktritt gezeigt. (AL)

Themen folgen