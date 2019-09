20:58 Uhr

SPD fordert auch im Augsburger Land das 365-Euro-Ticket

Mit einer Reihe von Anträgen will die SPD-Fraktion Bus und Bahn für alle Landkreisbürger billiger und besser machen. So soll der Autoverkehr reduziert werden.

Gersthofer Bürger können sich bereits heute auf der Gewerbeschau Giga Anträge für ein 360-Euro-Ticket holen. Doch Bus- und Bahnfahren für einen Euro am Tag soll künftig für alle Landkreisbürger möglich sein. Das zumindest fordert die SPD-Fraktion im Kreistag des Landkreises Augsburg.

Sie hat mehrere Anträge eingereicht, die im Kreistag behandelt werden müssen. Danach soll der öffentliche Personennahverkehr im Kreis für alle 250000 Einwohner ab dem Jahr 2023 günstiger werden. Für Schüler und Auszubildende soll es schon ab Herbst 2020 ein 365-Euro-Jahresticket geben.

Ohne radikale Verkehrswende sind die Ziele nicht zu schaffen

Ziel aller Anträge ist es, „Alternativen zum Autoverkehr – auch finanziell – so attraktiv zu machen, dass sie auch genutzt werden und das Auto als tägliches Fortbewegungsmittel ersetzen können“, heißt es in einer Erklärung von SPD-Fraktionschef Harald Güller. Die Einsparung von Treibhausgasen, um den Klimawandel abzubremsen, sei ohne eine radikale Verkehrswende nicht zu schaffen. Dazu benötige der Nahverkehr im Kreis ein dichtes Netz, hohe Taktfrequenz, verlässliche Fahrpläne, attraktive Tarife, mehr Komfort in Transportmitteln und an Haltestellen – und das alles flächendeckend. Der Vorstoß der Genossen im Landkreis erfolgt zeitgleich mit der Augsburger SPD, die ebenfalls das 365-Euro-Ticket fordert. Die SPD im Kreis baut ihre Anträge teilweise auf Versprechen der Staatsregierung in München auf.

Dazu erklärt Güller, der auch Mitglied des Bayerischen Landtags ist: „Den wolkigen Erklärungen und Versprechen müssen jetzt Taten folgen. Wir sehen durchaus, dass es dazu einen aktiven, fordernden Landkreis und AVV braucht. Von allein kommt da nichts, da müssen wir uns schon selber als Region reinhängen.“ Das schließe auch mit ein, dass der Landkreis in den kommenden Jahren im Landkreis mehr Geld für die Unterstützung des ÖPNV ausgeben müsse. Die jüngste Tarifreform im AVV-Raum bezeichnet er als „Murks“. Deshalb fordere die SPD eine rasche, grundlegende Korrektur der Tarifreform.

Das sind die konkreten Forderungen der SPD im Kreistag:

365-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende für das gesamte AVV-Gebiet zum 1. September 2020: Mittelfristig ist es das Ziel der Sozialdemokraten, dass Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende den ÖPNV kostenlos nutzen können.

365-Euro-Ticket für das gesamte AVV-Gebiet für alle – als Ziel ab dem Jahr 2023: Die Finanzierung soll in Zusammenarbeit mit dem Freistaat erfolgen, der diese bereits zugesagt habe. Die Qualität des Angebots dürfe nicht schlechter werden, weshalb mehr Fahrten und Personal nötig seinen. Dafür müssten heute schon die Weichen gestellt werden.

Geld soll für sofortige Tarifverbesserungen genutzt werden

Im Rahmen der Beratungen zum Doppelhaushalt 2019/2020 des Freistaates hat Ministerpräsident Söder Geld für die Verkehrsverbünde der großen bayerischen Städte zugesagt. Das Geld soll für sofortige Tarifverbesserungen genutzt werden – unabhängig von der Einführung von 365-Euro-Tickets. Nötigenfalls müsse der Landkreis Augsburg mitbezahlen.

Spezialtarife für Seniorinnen und Senioren sowie ein „Sozialticket“: Übergangsweise sollen Senioren ab 65 sowie Menschen in schwieriger Finanzsituation vergünstigte Einzelfahrten kaufen können. Vorgeschlagen wird, hierfür das heutige Kinderticket (6 bis 14 Jahre) zu nutzen. Langfristig sei eine neue Tarifstruktur für die Gruppen notwendig, so Güller.(AL/cf))

