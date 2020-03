05.03.2020

SPD fordert barrierefreies Neusäß

Susanne Höhnle stellt ihre seniorenpolitischen Ziele vor

Daheim wohnen bleiben und soziale Kontakte ermöglichen waren die Hauptthemen des von der SPD Neusäß veranstalteten Seniorennachmittags unter dem Motto „Kaffee, Kuchen, Kommunales“.

Die SPD-Bürgermeisterkandidatin Susanne Höhnle stellte ihr Programm vor. Im Mittelpunkt stellte sie die Forderung nach einer engagierten Seniorenpolitik in Neusäß. So sollten offene Treffmöglichkeiten als Begegnungsort in allen Ortsteilen für alle Generationen geschaffen werden, in Alt-Neusäß ein Bürger- und Kulturhaus mit Mediathek. Theater- und Musikveranstaltungen und Vorträge sollten, so Höhnle, am Nachmittag stattfinden.

Neusäß barrierefrei – diese Forderung muss laut Höhnle zeitnah realisiert werden, um allen Neusässern eine bessere individuelle Mobilität zu ermöglichen. Passend dazu strebt die Neusässer SPD einen 30-Minuten-Takt zu allen Bahnhöfen und zur Tram an der Uniklinik an. Einig war sich Susanne Höhnle mit den Sozialplanern Christian Rindsfüßer und Benjamin Gunkel in dem Ziel, ein örtliches Seniorenkonzept, auch Quartierskonzept genannt, zu erstellen. Stadtrat Rindsfüßer stellte dabei die Notwendigkeit einer zentralen Anlaufstelle bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit im Stadtgebiet Neusäß in den Mittelpunkt. Die vom Freistaat Bayern geförderten Quartierskonzepte könnten mithilfe von Sozialraummanagern die Versorgungsketten im Hilfe- und Pflegefall oder nach einem Krankenhausaufenthalt vor Ort sicherstellen. (AL)

