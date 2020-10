07:30 Uhr

SPD fordert dezentrale Beratung für Senioren im Kreis Augsburg

Plus Im Augsburger Land leben immer mehr ältere Menschen. Sie bräuchten mehr Unterstützung, sagt die SPD.

Von Christoph Frey

Um allen Seniorinnen und Senioren einen einfachen Zugang zu einer zeitnahen Beratung vor Ort und in vertrauter Umgebung zu gewährleisten, stellt die SPD-Kreistagsfraktion den Antrag, eine flächendeckende, dezentrale Seniorenberatung im Landkreis Augsburg zu etablieren.

Begründung: Es sei leider so, dass in vielen Fällen die Bereitschaft, Hilfe zu suchen, im Alter abnimmt. Es ist daher auch laut der SPD-Kreisrätin Simone Strohmayr „um so wichtiger, dass alle Senioren einen einfachen Zugang zu einer zeitnahen Beratung vor Ort und in vertrauter Umgebung haben“. In diesem Zusammenhang fordert Strohmayr zunächst „ein Konzept für eine dezentrale, flächendeckende Seniorenberatung in den Gemeinden des Landkreises".

SPD: Senioren im Landkreis Augsburg brauchen mehr Hilfe

Die SPD-Kreistagsfraktion will eine generationenübergreifende Beratung für Senioren und Angehörige, die in den bereits etablierten Familienberatungsstellen anzusiedeln ist. In Gemeinden ohne diese soll eine bestehende Familienberatungsstelle in der näheren Umgebung die Beratungsleistung im Rathaus anbieten. Die Eröffnung weiterer Familienberatungsstellen ist mittel- bis langfristig anzustreben. Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende der SPD im Kreistag, Harald Güller: „Die Seniorenberatungsstellen sollen insbesondere über alternative Wohnformen im Alter, Unterstützungsangebote für Senioren und ihre Angehörigen sowie über weitere Leistungen der Sozialversicherungen beraten und Hilfestellung bei Anfragen leisten.“

Der Ausbau von Beratungs- und Hilfsleistungen für die immer größer werdende Zahl von Senioren im Landkreis Augsburg ist ein Dauerthema im Kreistag. Erst im Frühjahr verabschiedete das Gremium ein neues seniorenpolitisches Gesamtkonzept.

