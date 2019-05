vor 51 Min.

SPD im Landkreis stellt sich ganz neu auf

Juso Fabian Wamser ist neuer Unterbezirksvorsitzender. Die neue Spitze will Impulse setzen bei Wohnen und Verkehr.

Von Laura Gastl

Die Europawahlen stehen vor der Tür. Doch schon jetzt hatte die SPD im Unterbezirk Augsburg-Land einen anderen wichtigen Termin auf der Agenda: die Jahreshauptversammlung der Sozialdemokraten. Für die Veranstaltung inklusive Neuwahlen trafen sich die Genossen im Westendorfer Gasthof Zur Krone – und entschieden sich mit 34 von 35 Stimmen für ihren neuen Vorsitzenden Fabian Wamser.

Nachdem der bisherige Vorsitzende Florian Kubsch im Oktober unerwartet zurückgetreten war, war die SPD im Landkreis ohne Kopf. Noch war die zweijährige Legislaturperiode nicht zu Ende und man stellte sich die Frage: Sollen die Wahlen vorgezogen werden? Die Partei entschied sich dagegen. Zu den damaligen stellvertretenden Unterbezirksvorsitzenden zählten Annette Luckner, Armin Bergmann, Herbert Woerlein und Fabian Wamser. Letzterer begründete die Entscheidung gegen vorgezogene Neuwahlen nun folgendermaßen: „Wir hatten einen gewählten Vorstand mit vier Stellvertretern und acht Beisitzern. Es war unsere Aufgabe, für Kubsch einzuspringen, und wir haben diese fünf schwierigen Monate gut über die Bühne gebracht.“

Die SPD hat neu gewählt

Beim ordentlichen Unterbezirksparteitag wurde Wamser nun außer Konkurrenz zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 25-jährige Jurastudent arbeitet als Rettungssanitäter für das Rote Kreuz in Schwabmünchen; dort war er auch fünf Jahre lang bei den Jusos aktiv. Zu seinen neuen Stellvertretern wurden gewählt: Andrea Collisi, Janine Hendriks, Gregor Birle und Thomas Weigel. Kassierer blieb Peter Allenfort, zum Schriftführer wurde Roland Wuchterl gewählt. Zu den Beisitzern gehören fortan: Florian Bachmayr, Dieter Fromm, Fabian Koppel, Michael Rehm, Michael Zambelli Gat und Manuel Meyer.

Aus der Stellvertreterriege verabschiedet wurden Armin Bergmann und Herbert Woerlein. Wamser hob „die tolle Arbeit“ des ehemaligen Abgeordneten im Wahlkampf für die vergangenen Landtagswahlen besonders hervor. So sprach er von einem Politiker „zum Anfassen“, der überall vertreten war. „Umso schmerzvoller“, dass Woerlein sein Mandat nicht hatte retten können. Die Genossen zeigten ihre Anerkennung mit stehendem Applaus. Der ehemalige Landtagsabgeordnete bedankte sich mit den Worten: „Ich bin nicht aus der Welt und werde in zweiter Reihe weiterhin aushelfen.“

Jetzt geht es der SPD im Landkreis um neuen Elan

Fabian Wamser freut sich nun auf die Zusammenarbeit im Kreisvorstand, bestehend aus neuen, aber auch erfahrenen SPD-Mitgliedern: Die schwierigen Zeiten der SPD in Anbetracht vergangener Wahlkämpfe möchte er hinter sich lassen und mit „neuem Elan“ in die Legislaturperiode starten. Als eine der Hauptaufgaben sieht er die Kommunalwahlen im März 2020. Dann wollen Ortsvereine sowie Bürgermeister aus den eigenen Reihen unterstützt werden; im Hinblick auf die Kreistagswahlen soll ein „Bollwerk gegen die AfD“ aufgebaut werden. Eine „arbeitswillige und -fähige“ Führungsspitze in der Landkreis-SPD soll in Zukunft Verantwortung übernehmen und nicht nur verwaltend agieren, sondern auch konkrete Impulse setzen. Zu den Themen gehören unter anderem bezahlbares Wohnen und ein besserer Nahverkehr mit dem langfristigen Ziel – kostenlos. „Ich blicke zuversichtlich nach vorne“, so Wamser.

Im Anschluss an die Versammlung schien die Stimmung unter den Sozialdemokraten aus der Region positiv. Barbara Wolf, Vorstandsmitglied des Ortsvereins Stadtbergen, sah ihre Partei für den Landkreis gut aufgestellt: „Die Wahlen sind gut gelaufen, es kann aufwärtsgehen.“ Dem konnte Ammon Abt als neuer Vertreter der Jusos Augsburg-Land nur zustimmen. „Es war ein produktiver Tag“, fand der 17-Jährige, der seiner Partei erst seit Ende letzten Jahres angehört.

Themen Folgen