SPD will Klimapaket für Meitingen

Rege Diskussion über Maßnahmen für mehr Umweltschutz

Eifrig diskutiert wurde auf Einladung der Meitinger SPD über die Umsetzung des Klimapakets der Bundesregierung. „Mit unserer kalten Nahwärmeversorgung und der bereits durchgeführten Wärmedämmung unserer älteren Siedlungshäuser haben wir in Meitingen schon seit Jahren ein eigenes Maßnahmenpaket für den Klimaschutz, doch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange“, erklärte Zweiter Bürgermeister Werner Grimm.

Nach der Vorstellung des Klimaschutzpaketes der Bundesregierung durch den Ortsvorsitzenden Matthias Mark wurde rege diskutiert. Der immer mehr zunehmende Autoverkehr im Kernort müsse dringend eingedämmt werden, waren sich die Teilnehmer der Runde einig. Die Schlossstraße muss zur Fußgängerzone werden, waren sich schnell alle im Klaren. „Wir brauchen, auch wenn es seitens der Polizei nicht unterstützt wird, für unsere Radler auf der Ortsdurchfahrt Angebotsstreifen auf beiden Straßenseiten“, fordert Markträtin Christine Fünffinger. Sie fügte außerdem an, dass es nun gilt, die neue barrierefreie Unterführung am Bahnhof über eine Südost-Tangente im Westen an das Radwegenetz anzuschließen. (peh)

