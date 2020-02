19.02.2020

SPD will Ortszentrum aufwerten

Der SPD-Ortsverein Langweid will, dass in Langweid zukünftig hoher Wert auf eine ausgewogene Stadtplanung und eine lebenswerte Ortsgestaltung gelegt wird. Dazu gehört, in bestehenden und neuen Baugebieten die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu fördern. Im Zuge des Neubaus der Schule soll auch das Langweider Ortszentrum aufgewertet und ansprechend gestaltet werden. Es soll ein integriertes Gemeindeentwicklungskonzept erstellt und nachhaltige Leitlinien für die Bereiche Soziales und Familien, Wirtschaft und Handel sowie Natur und Umwelt vorgeben werden. Auch für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums wollen sich unsere Kandidaten starkmachen.

Für Familien mit Kindern möchte die SPD ein bedarfsgerechtes Angebot von der Krippe über die Kita bis hin zur Ferienbetreuung sicherstellen und weiterentwickeln. Wichtig ist dem Ortsverein das Thema „Alt werden in Langweid“. Es sollte eine Anlaufstelle geben, die älteren Menschen und ihren Angehörigen bei Bedarf schnell und unkompliziert weiterhilft. Wertvolle Naturräume sollen geschützt und nachteilige Eingriffe vermieden werden. (AL)

