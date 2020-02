vor 39 Min.

SPD will im Wahlkampf die Umwelt schonen

Die Kandidaten und Pläne der bislang stärksten Gruppierung in Nordendorf

Seit der Kommunalwahl 1990 bewerben sich die örtliche SPD und die Aktiven Bürger Nordendorf mit einer gemeinsamen Liste an der Kommunalwahl. Die letzten zwölf Jahre stellten sie mit dem Bürgermeister und fünf Gemeinderäten die stärkste Gruppierung. Bei der Nominierungsversammlung für die Wahl im März unter der Leitung von Karl Haas wurden diesmal wieder 28 Personen für den Gemeinderat, aber kein Bewerber für das Bürgermeisteramt benannt. Die Sprecher der gemeinsamen Liste, Dieter Kirmayer, Petra Pfützner und Thomas Weigel, betonten, dass es erneut gelungen sei, jeweils wieder 14 Frauen und Männer dem Wähler zu präsentieren. Dies sei ein Alleinstellungsmerkmal ihrer Liste. Ziel der Gruppierung sei es, die gemeinsame und erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre fortzusetzen. Die Attraktivität von Nordendorf als gefragter Wohnort und die Ansiedlung zahlreicher Betriebe sind deutliche Zeichen dieser sehr positiven Entwicklung. Weiterhin muss es den Bürgern aus Nordendorf und Blankenburg möglich sein, Wohneigentum vor Ort zu erwerben. Eine gute Haushaltslage lasse für weitere familienfreundliche Investitionen Spielraum. Derzeit werden für die Erweiterung von Kita und Schule rund vier Millionen Euro verbaut. Das Ortsbild soll deutlich „aufgehübscht“ werden, zum Beispiel beim Bgm.-Kottmair-Platz. Ein besonderes Augenmerk werde auf ökologische Themen gelegt. Aus diesem Grund werde man sich im Wahlkampf auf zwei Themenprospekte beschränken und keine umweltbelastenden Werbeartikel verteilen. Die Kandidaten der Liste Aktive Bürger/SPD sind: 1. Dieter Kirmayer, 59, kaufm. Angestellter, Gemeinderat, 2. Petra Pfützner, 47, kaufm. Angestellte, Gemeinderätin, 3. Roland Reiner, 64, Dipl.-Verwaltungswirt, Verwaltungsrat a. D. 4. Verena Haas, 29, Projektmanagerin, 5. Matthias Füller, 41, Polizei-Einsatzpilot, Gemeinderat 6. Christine Tschernitz, 56, Dipl.-Ing. (FH) für Landschaftspflege 7. Bernhard Kögl, 33, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau 8. Julia Dollinger, 26, Angestellte, 9. Maximilian Mihm, 23. Student, 10. Claudia Herrnberger, 50, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), 11. Werner Beck, 58, Baumaschinenführer 12. Vanessa Wagner, 18, Schülerin (FOS), 13. Paul Braun, 43, Werkleiter, 14. Thomas Weigel, 58, Arbeitserzieher, 15. Andrea Baumann, 32, Logopädin, 16. Sebastian Lauster, 32, Maschinen- und Anlagenführer, 17. Anika Reiser, 36, med. Fachangestellte 18. Markus Hoch, 57, Betriebsleiter, 19. Inge Dollinger-Christi, 57, Verwaltungsangestellte, 20. Markus Deißer, 45, Metzgermeister, Blankenburg, 21, Janine Langer, 32, Bürokauffrau, 22. Chris Schreiter, 46, Justizvollzugsbeamter, 23. Lea Kirmayer, 21, Studentin, 24. Wolfgang Rappenglitz, 66, Rentner, 25. Susanne Mihm, 55, Hausfrau, 26. Julian Schöniger, 26, Disponent, 27. Nicole Fengler, 32, Industriekauffrau, 28. Sabine Lindenmayer, 54, Verwaltungsfachangestellte, Gemeinderätin. (AL)

Die Bürger in Nordendorf können sich am Mittwoch, 26. Februar, im Mehrgenerationenhaus um 19.30 Uhr und in Blankenburg am Donnerstag, 27. Februar, um 20 Uhr im Bürgerhaus persönlich informieren.

