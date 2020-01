vor 42 Min.

STAC Festival 2020: Spannende Tanzshows in Gessertshausen

Nach dem Auszug des STAC Festivals aus dem Reese Theater geht es im Februar nun in die erste neue Location: die Schwarzachhalle in Gessertshausen.

Sieben Jahre lang hatte das ehrenamtliche STAC Festival-Team unterschiedlichste Eventformate im Reese Theater Augsburg veranstaltet. Seit einigen Monaten ist das Theater aufgrund seines geplanten Abrisses geschlossen. Nachdem es eine Weile ruhig um das Festival war, ist jetzt Zeit für einen Neuanfang: Das STAC Festival ist zurück und freut sich alle Tanz-Fans, Kultur- und Sportbegeisterten herzlich in die neuen Veranstaltungslocations im ganzen Kreis Augsburg einzuladen. Erster Halt: Gessertshausen.

Im Frühjahr 2020 geht es wieder glitzernd, bunt und energiegeladen zur Sache: Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Februar, heißt es zum ersten Mal „Bühne frei“ in der Schwarzachhalle Gessertshausen. Mit ihrer gemütlichen Atmosphäre lädt sie die Besucher zu zwei tollen Tagen mit Popcorn und Co. auf die Sitzplätze ein. In vier Shows begeistern Tanzgruppen, Tanzduos, Solotänzer und Tänzerinnen und Akrobaten verschiedener Stilrichtungen das bunt gemischte Publikum.

Vier spannende Shows beim STAC Festival in Gessertshausen

Der Samstag und Sonntag beginnen jeweils um 11 Uhr mit der „Family Dance Show“, in der schon die jüngsten Tanz-Talente unserer Region zeigen, was sie so alles drauf haben. Ein wahres Tanz-Feuerwerk erwartet die Besucher dann im Anschluss: Bei den „Fantastic Dance Shows“ ab 17 Uhr entzündet sich ein Tanz-Feuerwerk. Jugend- und Erwachsenen-Tanzgruppen und Tänzer aus den Bereichen Showtanz, Hip Hop, Michael Jackson-Dance, Bauchtanz, Flamenco, Modern und vielen weiteren Stilrichtungen mehr zeigen ihre aktuellen Choreografien mit spektakulären Menschenpyramiden, waghalsigen Sprüngen und bunten Kostümen.

Vier spannende Shows und eine mitreißende Stimmung hält das STAC Festival in der Schwarzachhalle Gessertshausen am 8. und 9. Februar 2020 für seine Besucher bereit. Wer dabei sein möchte, kann ab sofort Tickets online reservieren.

Das ganze Programm des STAC Festivals und weitere Infos sowie die Möglichkeit zur Online-Kartenreservierung oder Teilnahme an der ehrenamtlichen Helfer-CREW findet man unter www.stac-festival.de.

