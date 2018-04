00:32 Uhr

SV Erlingen hat einen neuen Chef

Auf Michael Rauh folgt Johannes Preßlein. Rückblick auf ein gelungenes 50. Jubiläum

Von Peter Heider

Wenige Monate vor den Feierlichkeiten des Jubiläums war nicht sicher, ob das Gründungsfest des SV Erlingen termingerecht abgehalten werden kann. Der überraschende Rücktritt des damaligen Vorsitzenden Wolfgang Wimmer erforderte eine kurzfristige Neuwahl der Vereinsspitze. Der bislang Dritte Vorsitzende Michael Rauh erklärte sich bereit, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen, um die Arbeit des Festausschusses zur Durchführung des Gründungsfestes sicherzustellen. An Rauhs Stelle trat die Abteilungsleiterin Turnen, Tatjana Wohletz.

Nach kurzer Verzögerung arbeitete der Festausschuss auf Hochtouren weiter an den Vorbereitungen für das Gründungsfest. „Das Ergebnis“, so Schriftführer Wolfgang Schaffer, „war eine rundum gelungene Veranstaltung, die den zahlreichen Besuchern noch lange in guter Erinnerung bleiben wird.“

Somit standen die Neuwahlen des Vorstands jetzt im Mittelpunkt der Hauptversammlung. Das Ergebnis: Vorsitzender Johannes Preßlein (neu), Zweiter Vorsitzender Alois Meister, Dritter Vorsitzender Michael Rauh (neu), Kassiererin Alexandra Christi, Schriftführer Wolf-gang Schaffer, stellvertretende Schriftführerin Lisa Kewitz (neu), stellvertretende Kassiererin Susan-ne Lotter, Beisitzer Ansgar Mann (neu). Die Vereinskasse wird weiterhin von Gabi Reiter und Florian Kazik geprüft.

Derzeit gehören dem Verein 509 Mitglieder an, wobei die Abteilung Turnen die stärkste mit 210 Männern, Frauen, Jugendlichen und Kindern darstellt. Michael Rauh lobte in seinem Rückblick besonders das Engagement von zahlreichen Mitgliedern bei den Festvorbereitungen. Ohne deren Unterstützung wäre die Jubiläumsfeier, die als ein großer Erfolg in die Vereinsanalen eingehen werde, niemals möglich gewesen. Weiter hob er den Auf-stieg der ersten Fußballmannschaft in die A-Klasse Augsburg Nordwest im vergangenen Jahr hervor.

Über Platzierungen, Aktivitäten und gesellschaftliche Veranstaltungen der einzelnen Abteilungen zogen Tatjana Wohletz (Turnen), Sabine Bridts (Kinder- und Jugendturnen), Reinhard Reiling (Theater), Wolfgang Wimmer (Bushido) und Michael Kratzer (Fußball) ausführlich Bilanz.

Über einen positiven Kassenstand informierte Kassiererin Alexandra Christi. „Ich kann heute voll Stolz bekannt geben, dass der Verein die letzte Darlehensrate an die Marktgemeinde Meitingen zurückgezahlt hat und wir somit schuldenfrei sind“, freute sich die Kassenverwalterin.

Schriftführer Wolfgang Schaffer erläuterte die vom Vorstand empfohlene Beitragsanpassung, der die Versammlung zustimmte. Bürgermeister Michael Higl sagte, der SV Erlingen habe sich während der Festtage in seiner ganzen Vielfalt und Breite erfolgreich den Besuchern präsentiert.

Geehrt wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Sylvia Höfer, für 40-jährige Vereinstreue Wally Wutz, Helga Reiner und Reinhard Reiling und für 50 Jahre Alois Meister, Ernst Wagner und Manfred Wehner.