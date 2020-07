vor 38 Min.

SV Gablingen sportelt auf Sparflamme

Betrieb wegen Corona eingeschränkt

Die Corona-Pandemie hat auch den Sportverein Gablingen betroffen, so Vereinsvorsitzender Hasan Anac: Die Jahreshauptversammlung fand erstmals auf der Terrasse des Sportheimes statt. Coronabedingt werden Ehrungen nächstes Jahr nachgeholt. Über Erfolge freuen sich die neue Dart-Abteilung und die Tennisspieler.

Der komplette Sportbetrieb musste wegen der Pandemie eingestellt werden, die Jahreshauptversammlung wurde verschoben. Veranstaltungen im Sportheim mussten abgesagt werden. Zwischenzeitlich ist unter Einhaltung der Hygieneregeln in bestimmten Sportarten ein Betrieb auf „Sparflamme“ wieder möglich. Eine Rückkehr zum normalen Sportalltag werde es aber in absehbarer Zeit leider nicht geben, so Hasan Anac. Trotz größerer Investitionen hat der SVG eine solide finanzielle Basis. So wurde vergangenes Jahr die Flutlichtanlage des Sportplatzes mit großem Aufwand erneuert und eine neue Parkplatzbeleuchtung angebracht. Dafür gab es auch großzügige Zuschüsse der Gemeinde Gablingen, erläuterte Anac in seinem Jahresrückblick.

2019 beteiligte sich der SVG mit einer „Spiel- und Spaßolympiade“ auch wieder am Ferienprogramm der Gemeinde. Auch dies ist heuer wegen Corona nicht möglich, ebenso nicht das für August geplante Mallorca-Festival. Es soll 2021 nachgeholt werden. Der Internetauftritt des Vereins wurde neu und modern gestaltet. Ende 2019 fand auch wieder ein Vereinsabend für alle ehrenamtlichen Trainer, Helfer und Funktionäre statt. Über die sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten in den Abteilungen berichteten die jeweiligen Leiter. Zum ersten Mal präsentierte sich die zum Jahresbeginn 2020 neu gegründete Dart-Abteilung mit ihrem Leiter Markus Hofmann.

Die „Schmutter Dart Boyz“ nehmen bereits mit zwei Mannschaften am Spielbetrieb des Dartverbandes teil. Trainiert und gespielt wird im Nebenraum des Sportheimes, der dafür speziell hergerichtet wurde. Markus Hofmann: „Dart ist eine aufstrebende Sportart, die immer mehr Menschen begeistert. Sie erfordert höchste Disziplin in der Körperbeherrschung.“ Über hervorragende Erfolge in der Kinder- und Jugendarbeit konnte Marc Kestner, Leiter der Abteilung Tennis, berichten. Mit Nelli Bukow sowie Tatjana und Robin Topic verfügt der SVG über große Talente, die bereits vordere Plätze in den deutschen Ranglisten einnehmen. In der bayerischen Rangliste ist Nelli Bukow bereits auf Platz 5. „Dies kommt von der hervorragenden Arbeit des Trainerteams und der Tennisfactory“, sagte Kestner.

Bürgermeisterin Karina Ruf gratulierte im Beisein von zweitem Bürgermeister Christian Kaiser dem Verein zu seinem 85. Jubiläum und überreichte eine Spende der Gemeinde. (AL)

