Sachbeschädigung am Gablinger Streethockeyplatz

Streethockey spielen war einigen Unbekannten in Gablingen wohl zu wenig. Sie mussten Schaden anrichten.

Mutwillige Zerstörungen: Zwischen Sonntag, 28. März, und Donnerstag, 1. April, kam es im Bereich des Streethockeyplatzes in Gablingen zu Beschädigungen am dortigen Schuppen und einem Schaukasten. Die Wand des Schuppens sowie das Glas des Schaukastens wurden nach Angaben der Polizei eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter Telefonnummer 0821/3231810 zu melden. (lig)