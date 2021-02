vor 48 Min.

Sachbeschädigung beim Titania: Polizei sucht Zeugen

Wegen einer Sachbeschädigung beim Neusässer Erlebnisbad Titania such die Polizei Zeugen.

Am Samstagvormittag, gegen 10 Uhr, wurde der Polizei in Gersthofen eine Sachbeschädigung am Titania in Neusäß gemeldet. Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen wurden ein Mülleimer und mehrere Bretter beschädigt. Zudem wurden im Schriftzug „Titania“ die Buchstaben „I“ und „A“ in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (lig)

