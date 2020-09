11:05 Uhr

Sachbeschädigung in Diedorf: Blutspur könnte zum Täter führen

Nachdem in Diedorf ein Unbekannter ein Schild an der Kompostieranlage beschädigt hat, könnte eine Blutspur die Polizei zum Täter führen.

Eine Blutspur könnte zum Täter führen: In der Zeit zwischen Dienstag, 15., und Samstag, 19. September, wurde das Schild an der Kompostieranlage in Diedorf in der Dammstraße beschädigt. Das Schild weist auf die Öffnungszeiten der Kompostieranlage hin.

Bei der Sachbeschädigung verletzte sich der unbekannte Täter und hinterließ eine Blutspur. Diese wird ausgewertet und könnte den Täter identifizieren. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Zusmarshausen, Telefon 08291/18900 erbeten. (jah)

