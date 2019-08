vor 17 Min.

Salon Sebald bleibt in Meitingen in Familienhand

Die Ahnengalerie an der Wand im Hintergrund erinnert an die Firmengründung von Karl Sebald im Jahr 1910. Aktuell betreiben Gabriele und Lothar Sebald den Friseursalon Sebald in der Meitinger Hauptstraße. Nachfolger wird ihr Sohn Sebastian (rechts). Ändern wird sich im Salon dadurch nichts.

Karl Sebald hat 1910 einen Friseursalon gegründet. Nun könnte bald der Urenkel übernehmen. Zähne werden heute aber dort nicht mehr gezogen.

Von Steffi Brand

Salon Sebald bleibt Salon Sebald. Das ist gesetzt – auch wenn das Geschäftsführer-Ehepaar, Gabriele (69) und Lothar Sebald (79), vielleicht bald ihrem Sohn Sebastian den Friseursalon übergeben wird. Ändern wird sich dann weder der Name, noch wird der neue Chef oft im rosaroten Haus in der Hauptstraße in Meitingen zu sehen sein, denn: Der 33-Jährige, der nach seiner erfolgreichen Meisterprüfung ein Jahr bei einem renommierten Friseur in London verbracht hat, ist Teilhaber in einem Augsburger Friseursalon, dem New Hair in der Maximilianstraße.

„Er übernimmt den Laden, bleibt aber in Augsburg“, verrät Lothar Sebald. Mit der Übernahme des Ladens wird Salon Sebald in der dritten Generation in Familienhand bleiben. Allerdings gibt es in der Historie des Unternehmens etwas Ungewöhnliches, denn: Lothar Sebald hat das Unternehmen nicht etwa aus der Hand seines Vaters übernommen, sondern von seinem Großvater.

Ein Friseur und approbierter Bader

Karl Sebald hat den Salon Sebald im Jahr 1910 als Friseur und approbierter Bader betrieben. Das bedeutet, dass seine Kunden nicht nur zum Haareschneiden zu ihm kamen, sondern auch zum Ziehen von Zähnen und zum Stechen von Ohrringen. Bis Lothar Sebald selbst im Jahr 1962 den Laden von Opa Karl und Oma Therese übernehmen konnte, betrieb der einstige Geselle den Friseursalon. Lothar Sebalds Vater hatte nie Ambitionen zum Friseurhandwerk. Und auch Lothar Sebald selbst hatte zunächst einen anderen Berufswunsch im Sinn, verrät er: „Ich wollte eigentlich Automechaniker werden.“ Allerdings konnte er seinem Opa, der ihm den Spitznamen „Loddle“ verpasst hat, keinen Wunsch abschlagen, und so absolvierte auch Lothar Sebald die Ausbildung zum Friseur und legte 1965 die Meisterprüfung ab. Nur drei Jahre später lernte er seine Ehefrau Gabriele kennen, die ebenfalls als Friseurmeisterin im Friseursalon aktiv ist.

Und obwohl Lothar Sebald gebürtiger Meitinger ist, zog es ihn und seine Frau für einige Jahre in die Ferne. Elf Jahre lang, von 1970 bis 1981, betrieben sie einen Friseursalon im Allgäu. Der Meitinger Salon Sebald war in dieser Zeit vermietet. Erst die Option auf eine Erweiterung der Salonfläche von 50 auf 100 Quadratmeter lockte das Paar wieder zurück ins Lechtal. Und da Lothar Sebald im Ort bekannt war, verziehen ihm seine Meitinger Kunden schnell den unternehmerischen Ausflug ins Allgäu.

70 Prozent sind Stammkunden

1981 war der Salon Sebald der Einzige im Ort, heute ist er einer von sieben, verrät Lothar Sebald, der selbst noch regelmäßig die Schere schwingt, wenn ein Stammkunde um einen Termin bittet. Etwa 70 Prozent jener, die in den Salon Sebald kommen, sind Stammkunden. Aktuell sind neben dem Unternehmer-Ehepaar selbst noch vier Stylistinnen im Team, die sich um die Kunden kümmern. Lothar Sebald ist froh um „seine Mädels“, denn er weiß auch: „Es ist schwer, gutes Personal zu finden.“

Wann genau Sohn Sebastian den Friseursalon übernehmen wird, ist noch unklar, erklärt Lothar Sebald und ergänzt lachend eine vage Zeitangabe: „Sobald meine Frau nicht mehr will.“ Da Lothar Sebald allerdings nicht daran denkt, ins Altersheim zu gehen, wird sich auch künftig im Salon Sebald nichts ändern. Und mit einem Blick auf seinen „Nachbarn“, die katholische Kirche St. Wolfgang, erklärt der 79-Jährige mit einem Augenzwinkern: „Hoffentlich lässt mich mein Nachbar noch lange hier.“ Denn seine freie Zeit verbringt der Unternehmer liebend gerne auch außerhalb des Friseursalons – mit seiner Familie oder im Garten.

