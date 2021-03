12:00 Uhr

Samen und Pflanzen: Die Diedorfer Saatgutbörse findet wieder statt

Die nächste Saatgutbörse im Umweltzentrum in Kreppen findet am Samstag statt. Dabei wird freilich auf die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet.

Plus In diesem Jahr kann es wieder eine Saatgut- und Pflanzenbörse in Diedorf geben. Unter der Einhaltung aller Hygienemaßnahmen steht Vielfalt im Vordergrund.

Von Tobias Karrer

Eigentlich ist die Saatgut- und Pflanzenbörse am Umweltzentrum in Diedorf jedes Jahr ein fester Termin für alle Samen- und Pflanzenfans. Die vierte Ausgabe der Veranstaltung musste im vergangenen Jahr allerdings ausfallen und auch heuer war lange nicht klar, ob die Saatgutbörse trotz Corona wiederbelebt werden kann. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Entwicklung hatte Anna Röder vom Umweltzentrum aber gute Nachrichten: Die Saatgutbörse kann am kommenden Samstag, 20. März, stattfinden. Das Motto: „Kaufen, tauschen, stöbern für den heimischen Garten oder den Balkonkasten.“

Von 10 bis 14 Uhr öffnen die Info- und Verkaufsstände am Umweltzentrum. In der Vergangenheit hatte die Saatgut- und Pflanzenbörse eigentlich eher Eventcharakter und lud zum Verweilen ein. Aufgrund der Pandemie ändert sich einiges: Selbst die Livemusik, die auf dem Flyer noch angekündigt wird, musste gestrichen werden. „Wir wollen, dass es wirklich einen Markt-Charakter hat“, erklärt Anna Röder. Auch die Verpflegung gibt es nur „to go“, also auf die Hand. Die Veranstaltung kann generell nur dann stattfinden, wenn das Wetter mitspielt. Aufgrund der Corona-Krise stehen die Stände ausschließlich im Freien.

Programm mit Infos und Gewinnspiel

Trotzdem bietet die Saatgut- und Pflanzenbörse ein vielseitiges Programm. Es gibt Infostände zu unterschiedlichen Themen wie zum Beispiel „Seed Bombs und plastikfreie Aufzuchttöpfchen“ oder „der große Wiesenknopf – Hüter des Schmetterlings“. Außerdem sind unterschiedliche Gärtnereien, Initiativen, Unternehmen und Privatleute vertreten. „Eine Mischung aus privaten und gewerblichen Anbietern“, fasst Anna Röder zusammen. Außerdem können die Besucher bei einem Gewinnspiel mitmachen: Wer auf den Baum am Umweltzentrum setzt, der dieses Jahr als erster seine Blätter zeigt, kann eine Kräuterführung gewinnen.

Ob Bohnen, Kürbis oder Koriander, bei der Saatgutbörse war die Auswahl groß. Bild: Ulla Gutmann (Symbolbild)

Anna Röder erklärt den Hintergrund der Saatgutbörse: „Wir wollen auf die Saatvielfalt aufmerksam machen.“ Wer zuhause noch interessante Samen und Pflanzen hat und gerne teilen möchte, kann sich noch bis Mittwoch, 17. März, beim Umweltzentrum melden und selbst einen kleinen Stand eröffnen. Außerdem hat Röder auch einen Tipp für all diejenigen, die am kommenden Samstag keine Zeit haben: „Im Hof des Umweltzentrums steht dann eine kleine Saatgutbibliothek zur Verfügung. Hier kann man sich gegen eine kleine Spende, gängige Gemüsesorten wie zum Beispiel Tomaten, Zucchini und Erbsen jederzeit mitnehmen.“

Eintritt ist frei

Die fünfte Saatgut- und Pflanzenbörse am Umweltzentrum in Diedorf findet am Samstag, 20. März, von 10 bis 14 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Wer selbst etwas anbieten möchte, kann sich noch bis Mittwoch per Mail an umweltzentrum@markt-diedorf.de oder Telefon unter 08238/3004-27 anmelden.



