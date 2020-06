26.06.2020

Sanierung der B2 liegt im Zeitplan

Einbau von Flüsterasphalt kostet 2,5 Millionen Euro

Über den Stand der Fahrbahnsanierung auf der B2 bei Meitingen hat sich der Stimmkreisabgeordnete Georg Winter zusammen mit Meitingens Bürgermeister Michael Higl bei einem Ortstermin informiert.

Gemeinsam hatten sich die beiden CSU-Politiker darum bemüht, dass die Bundesstraße bei Erlingen und Meitingen Flüsterasphalt erhält. Derzeit erfolgt nun der Einbau eines sogenannten DSH-V-Belags auf einem sechs Kilometer langen Abschnitt zwischen Meitingen-Nord und Biberbach. „Es wird derzeit ein sogenannter Dünnschichtbelag im Heißeinbau auf Versiegelung eingebaut“, erläuterte Stefan Heiß vom Staatlichen Bauamt Augsburg die Vorgehensweise. „Dieser Belag“, so Heiß, „ bringt künftig eine deutliche und langjährige Lärmminderung.“ Georg Winter erläutert: „2,5 Millionen Euro werden für die aktuelle Verbesserung der B2 investiert.“

Flüsterasphalt ist eine natürliche oder technisch aus dem Bindemittel Bitumen und Gesteinskörnungen hergestellte Mischung, die im Straßenbau für Fahrbahnbefestigungen verwendet wird. Um ihn herzustellen, verwendet man größere Schotterkörner und weniger Bitumen, wodurch Hohlräume im Asphalt entstehen.

Für den Lärmschutz an der B2 hatte sich Georg Winter starkgemacht, nachdem Helmut Schur vom Erlinger Aussiedlerhof in den Schmutterauen, weitere Bürger aus Erlingen und Stettenhofen sowie die Bürgermeister Jürgen Gilg (Langweid) und Michael Higl an den Landtagsabgeordneten herangetreten waren. Sie wiesen darauf hin, dass der Verkehr zwischen Augsburg und Donauwörth überdurchschnittlich zugenommen habe und eine Zählung einen hohen Lkw-Anteil nachwies.

„2021 und 2022 folgen weitere Abschnitte, damit die B2 von der Stiftersiedlung Gersthofen bis Nordendorf über eine lärmmindernde Deckschicht verfügt“, informierte Winter beim Ortstermin. (peh)

