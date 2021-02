vor 3 Min.

Sanierung des ehemaligen Gasthofs in Hainhofen kann kommen

Völlig vernachlässigt ist das ehemalige Brauereigebäude Mayr in Hainhofen. Ein Investor möchte dort elf Wohnungen einbauen. Dem zuständigen Oberkonservator für den Denkmalschutz gefallen die Pläne. Dem folgt jetzt auch der Ausschuss in Neusäß.

Von Jana Tallevi

Dachgauben in zwei Reihen, vorgestellte Balkone, doppelstöckige Stellplätze für die Wohnungseigentümer - all das waren Argumente, mit denen sich die Bauverwaltung der Stadt Neusäß sowie der Bauausschuss mehrmals gegen die Planung eines Investors, den ehemaligen Brauereigasthof Mayr im Stadtteil Hainhofen in ein Wohnhaus mit elf Einheiten umzubauen, ausgesprochen hatten. Sogar eine Veränderungssperre wurde verhängt. Immer wieder wurde nachverhandelt. Herausgekommen ist nun ein Kompromiss, der unter anderem einer Forderung der Fraktion der Grünen entspricht: Die beiden großen Linden im Innenhof können erhalten bleiben, ebenso wie die alte Zugangstreppe zum Gebäude, was dem Bauausschuss besonders wichtig war.

Jetzt hatte sich der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt mit dem Projekt befasst. Bürgermeister Richard Greiner sprach davon, dass nach langen Vorgesprächen nun die Chance bestehe, mitten in Hainhofen schöne und individuelle Wohnungen entstehen zu lassen und gleichzeitig das Ortsbild aufzuwerten durch den Erhalt des einst für den Ort so bestimmenden Gasthofs. Dabei ist auf den ersten Blick viel von dem erhalten geblieben, was zunächst gerade in der Bauverwaltung gar nicht gefiel.

Das will der Denkmalschutz bei Sanierung des Brauereigasthofs Hainhofen

Den Ausschlag für die heute andere Auffassung hat dabei die intensive Beschäftigung des Investors mit der Baugeschichte sowie mit der Einschätzung aus der zuständigen Denkmalschutzbehörde gebracht, erläuterte dem Ausschuss nun Stadtbaumeister Dietmar Krenz. So sei der Grundsatz des Denkmalschutzes weniger, das Gebäude mehr oder weniger so zu erhalten, wie es sich heute darstellt. Denn gerade die Fassade mit der Anordnung der Fenster sei doch eher ein Produkt des 20. Jahrhunderts und gar nicht so erhaltenswert, wie zunächst gedacht.

Stattdessen geht es dem Denkmalschutz eher um Dinge, die nicht so augenfällig sind. Dazu gehören Teile des äußeren Mauerwerks aus der Gründungszeit des Gebäudes um 1590 und vor allem auch der Dachstuhl. Der kann im Sinne des Denkmalschutzes zwar ruhig gedämmt und damit unsichtbar gemacht werden - die Hauptsache ist, er bleibt erhalten. Was dem Denkmalschutz zudem wichtig ist: bloß keine Dachflächenfenster.

Balkone sind für den Denkmalschutz in Ordnung

Weil die Denkmalschutzbehörde zudem auch klargemacht hat, dass zweireihige Gauben durchaus auch in Mittelschwaben vorkommen und die obere Reihe etwas kleiner wird, und zudem nichts gegen die vorgestellten Balkone hat, werden auch diese beiden markanten Gestaltungsmerkmale kommen. "Es geht ganz wenig der originalen Bausubstanz verloren", fasst Krenz die jetzigen Umbaupläne zusammen. Mittlerweile sei man sich der historischen Dimension des Gebäudes bewusst.

Das sieht auch FW-Stadträtin Inge Steinmetz-Maaz so. "Wir haben nicht so viele Baudenkmäler in Neusäß", sagte sie. Da sei man auch bereit, die "Kröte Doppelparker" zu schlucken, die im Bereich des ehemaligen Stadels eingebaut werden sollen. So sehen das auch die anderen Fraktionen. Ein Beispiel solle das aber nicht für die ländliche Umgebung des Bauprojekts sein, sondern eine Ausnahme. Ebenso wie die Versiegelung von bis zu 70 Prozent des Grundstücks. Der Ausschuss empfiehlt nun dem Stadtrat, die Veränderungssperre aufzuheben, damit das Projekt schnell begonnen werden kann.

