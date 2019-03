27.03.2019

Sanierung zahlt sich aus

Bei der Übergabe des LEW-Umweltpreises an den TSV Neusäß: (von links) Staatsminister Joachim Herrmann, Norbert Graßmeier, Andreas Kindelbacher (beide TSV Neusäß), Dieter Greiner (BLSV-Kreisvorsitzender), BLSV-Präsident Jörg Ammon, Bürgermeister Richard Greiner, Norbert Schürmann (LEW).

TSV Neusäß erhält hohes Preisgeld für Umweltschutz

Für den TSV Neusäß ist klar: Die energetische Sanierung des Sportheims am Lohwald zahlt sich aus. Und damit sind nicht nur die um rund ein Drittel geringeren Heizkosten gemeint. Auch das Raumklima ist viel angenehmer, finden Vorstand und Mitglieder. Nun wurde der Kraftakt auch mit einem Preis honoriert: Der TSV Neusäß war beim LEW-Umweltpreis 2019 erfolgreich. Die Auszeichnung ehrt Vereine für ihr Engagement in Sachen Klimaschutz, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Innovation. Den Rahmen für die Verleihung bildete die Fachmesse für Sportstättenbau des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) „bau@blsv“ in Ingolstadt.

Gemeinsam mit Staatsminister Joachim Herrmann und BLSV-Präsident Jörg Ammon übergab Norbert Schürmann, Vorstandsmitglied der Lechwerke (LEW), die Auszeichnung an den TSV-Vorsitzenden Andreas Kindelbacher sowie Norbert Graßmeier. Unter der Verantwortung des inzwischen zum Ehrenvorsitzenden ernannten Norbert Graßmeier erfolgten Planung und Realisierung des Projekts. Begleitet wurden die beiden vom Neusässer Bürgermeister Richard Greiner und dem BLSV-Kreisvorsitzenden Dieter Greiner. Das Preisgeld von 1500 Euro soll für weitere energetische Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden. (AL)

