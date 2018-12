19:24 Uhr

Sat1-Tortenspezialist Benjamin Bütow backt mit Kindern

Weihnachtsbäckerei statt Fernsehen: Tortenprofi Benjamin Bütow macht mit Juliane und Philipp Plätzchen. Die sehr persönlichen Kreationen werden nun versteigert.

Von Maximilian Czysz

Er hat eine Engelsgeduld: Zwei Stunden lang backt Tortenspezialist Benjamin Bütow, der bei der Sat1-Show „Das große Backen“ Zweiter wurde, mit Juliane (8) und Philipp (4) in Stadtbergen Plätzchen. Klassiker sind dabei, aber auch eigene Kreationen. Sie werden jetzt für die Kartei der Not versteigert.

Für den 37-Jährigen, der in Meitingen im Café Contur arbeitet, ist die Weihnachtsbäckerei ein großes Experiment. „Ich hab’ so mit Kindern noch nie zusammengearbeitet“, gesteht er vor dem Termin. Dann kommen die Kinder: Der vierjährige Philipp und Juliane, die vier Jahre älter ist. Philipp will sofort loslegen.

Am liebsten mit dem blauen Teig, den der Fernseh-Hobbybäcker mitgebracht hat – die Masse erinnert Philipp an die Schlümpfe. Doch bis sie ausgerollt und dann kunstvoll ausgestochen wird, dauert’s noch eine Weile. Denn zuerst sind die Engelsaugen an der Reihe – eine einfache Übung.

Batzeln gehört dazu: Kinder lieben es, den Teig zu kneten, bis er ausgeroll werden kann. Bild: Ingrid Strohmayr

Den Trick mit den Löffeln in der Fernsehsendung abgeschaut

Bütow und Philipp formen zwischen ihren Handflächen die Kugeln. Mit einem Kochlöffel drückt Juliane anschließend eine Mulde hinein. Und befüllt sie dann mit selbst gemachter Erdbeermarmelade. Benjamin Bütow staunt, wie geschickt die Zweitklässlerin mit zwei Teelöffeln umgeht und mit immer der gleichen Menge in die Mitte trifft. Juliane hat sich den Trick mit den Löffeln bei Bütow in der Fernsehsendung abgeschaut.

In acht Folgen musste sich der gelernte Systemgastronom gegen andere Kandidaten durchsetzen. Dann stand er im Finale der Sat1-Show. In fünf Stunden kreierte der 37-Jährige ein wahres Meisterwerk – eine dreistöckige Hochzeitstorte, die er „Orientalischer Traum“ nannte. Das süße Wunderwerk bestand aus individuellen Füllungen und war dekoriert mit üppigen Fondantblüten. Am Ende reichte es nur für den zweiten Platz. Bei der achtjährigen Juliane flossen die Tränen, als die Jury vor einem Millionenpublikum ihre Entscheidung verkündete. „Total ungerecht“, befand Juliane damals. Als Zweiter wurde Bütow in Sozialen Medien immerhin zum „Sieger der Herzen“ ernannt.

Dann geht’s ans Ausstechen

Bütow grinst. „Manchmal werde ich noch darauf angesprochen“, sagt er und hält die Unterlage fest, auf der Philipp ein Stück Teig ausrollt. „Ein bisschen Mehl wäre jetzt gut“, meint der Stadtberger. Aber nicht zu viel. Denn: Der Teig lässt sich in der Regel zweimal mit Mehl bestäuben. Dann wird er zu zäh. Philipp geht die Kondition aus. Statt zu wargeln, malträtiert er den hellen Teig jetzt mit Handkantenschlägen. Bütow hilft geduldig, rollt und rollt und rollt. Dann geht’s ans Ausstechen. „Ich bin der beste Bäcker der Welt“, sagt Philipp ganz forsch. Und Juliane sagt fehlerlos ein Gedicht auf. Bütow ist geplättet über den Frieden in der Weihnachtsbäckerei.

Im vorgeheizten Ofen backen die ausgestochenen Plätzchen bei 160 Grad. Goldgelb kommen sie nach einigen Minuten wieder heraus. Bütow bestreicht einen Teil mit Glühwein-Gelee – Plätzchen für Erwachsene. Juliane sticht währenddessen aus blauer und hellgrüner Fondant-Zuckermasse Sterne aus, mit denen sie dann Plätzchen dekoriert. Zuletzt kommen noch die goldenen und silbernen Zauberkugeln drauf.

Hunderte von Perlen kullern über den Tisch

Auch Bütow ist in seinem Element. Gedankenversunken taucht er Plätzchen aus dem Nuss-Mürbeteig in flüssiges Nougat – Taler nach Beni-Art. Dann passiert’s: Juliane stößt mit dem Ellenbogen die Dose mit den Zauberkügelchen um – hunderte von Perlen kullern über den Tisch und auf den Boden. Bütow bringt nichts aus der Ruhe. „Beim Backen kann ich voll entspannen und abschalten.“

In der Weihnachtsbäckerei: Juliane und Philipp dürfen mit Benjamin Bütow backen, der bei der Sat1-Fernsehshow Deutschlands zweitbester Hobbybäcker wurde. Bild: Ingrid Strohmayr

Wer die Erzeugnisse der Weihnachtsbäckerei mit Benjamin Bütow probieren will, kann per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de ein Gebot abgeben. Das Höchstgebot bekommt den Zuschlag – es geht dann direkt als Spende an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen.

Das große Backen mit Kindern Video: Max Czysz

