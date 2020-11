vor 16 Min.

Sattelzug bleibt in Fischach an einem Verkehrszeichen hängen

Der 66-jährige Fahrer des Sattelzuges mit Anhänger bog laut Polizei von einem Grundstück in einem zu engen Bogen auf die Straße ein und räumte dabei einen kompletten Verkehrszeichenträger mit Verkehrszeichen ab.

Ein 66-jähriger Lastwagenfahrer fährt in der Neufnachstraße einen zu engen Bogen. Dies bleibt nicht ohne Folgen.

Nicht ganz sauber die Kurve gekriegt hat der Fahrer eines Sattelzugs in Fischach. Der 66-Jährige richtete dadurch einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro an.

Der Unfall passierte am Donnerstag um 14.10 Uhr in der Neufnachstraße. Der 66-jährige Fahrer des Sattelzuges mit Anhänger bog laut Polizei von einem Grundstück in einem zu engen Bogen auf die Straße ein und räumte dabei einen kompletten Verkehrszeichenträger mit Verkehrszeichen ab. (thia)

