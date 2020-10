11:00 Uhr

Sattelzug fährt gegen Kleintransporter in Zusmarshausen

Zu einem Unfall zwischen einem Sattelzug und einem Kleintransporter ist es am Mittwoch in Zusmarshausen gekommen.

Beim Rangieren übersieht der Fahrer eines Sattelzugs einen Kleintransporter. Auf dem Parkplatz eines Discounters in Zusmarshausen kommt es zum Unfall.

Ein Sattelzug ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in Zusmarshausen gegen einen Kleintransporter gefahren. Wie die Polizei mitteilt, übersah der 56-jährige Fahrer den Kleintransporter auf dem Parkplatz eines Discounters in der Wertinger Straße.

Am Kleintransporter wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 200 Euro. (kinp)

