Sattelzug macht sich selbständig

Was eine vergessene Bremse nicht alles anrichten kann.

Ein Fehler mit folgen: Ein 51-jähriger Kraftfahrer stellte am Dienstagabend um 18.30 Uhr seinen Sattelzug an einer Verladerampe in Fischach ab, um auszuladen. Allerdings betätigte er laut Polizei beim Aussteigen nicht ordnungsgemäß die Handbremse. Nach dem Ausstieg des 51-Jährigen machte sich der Sattelzug auf dem abschüssigen Gelände selbstständig und rollte auf Neufnachstraße. Auf der Staatsstraße 2026 streifte der herrenlose Sattelzug den Wagen eines ortsauswärtsfahrenden 59-jährigen Fahrzeuglenkers. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 19000 Euro. Die Feuerwehren Wollmetshofen und Fischach waren mit sieben Kräften zur Fahrbahnreinigung eingesetzt. (lig)

