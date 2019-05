11:41 Uhr

Sattelzug rutscht im Regen von der Straße

Der Fahrer ist am Dienstag trotz des Unwetters viel zu schnell unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr bekommt er die Quittung dafür.

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit beim starken Regen kam am Dienstagnachmittag ein Sattelzug zwischen Aretsried und Mödishofen kurz vor dem Kreisverkehr von der Straße ab. Der 51-jährige Fahrer war ins Schleudern geraten. Er wurde laut Polizei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Diedorf-Oggenhof: Unbekannter verursacht 4000 Euro Schaden

Ein grauer Opel Astra, der am Dienstag zwischen 11.30 und 14.45 Uhr im Lupinenweg in Oggenhof parkte, wurde angefahren. Der Verursacher hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08291/18900 entgegen.

Zusmarshausen: Touran-Fahrer begeht Unfallflucht vor Bäckerei

Ein silberner Kia Venga ist am Montag um 8.05 Uhr in der Augsburger Straße auf Höhe einer Bäckerei angefahren worden. Nach Auskunft der Polizei handelte es sich bei dem Verursacher wohl um den Fahrer eines dunkelblauen VW Touran, der zu nah an dem geparkten Kia vorbeikam. Dadurch wurde der linke Außenspiegel des Kia beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich bisher nicht gemeldet. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (mcz, thia)

