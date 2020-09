vor 53 Min.

Sattelzug rutscht weg: B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen gesperrt

Weil ein Sattelzug beinahe umgekippt wäre, musste die B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen am Montagmittag gesperrt werden.

Weil die Hinterachse eines Aufliegers in den Grünstreifen rutschte, drohte ein Sattelzug umzukippen. Deshalb musste die B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen vorübergehend gesperrt werden.

Ein auf einem Parkplatz zwischen Diedorf und Gessertshausen geparkter Sattelzug ist am Montag gegen 11.30 Uhr beinahe umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, rutschte die Hinterachse des Aufliegers von einer geschotterten Fläche etwas in den Grünstreifen. Dadurch geriet der Auflieger in Schieflage und drohte umzukippen.

B300 zwischen Diedorf und Gessertshausen musste gesperrt werden

Eine Fachfirma musste das Fahrzeug bergen. Deshalb wurde die B300 am Montagmittag für etwa 45 Minuten einseitig gesperrt. Ob ein Sachschaden entstanden ist, wird derzeit abgeklärt, teilt die Polizei Zusmarshausen mit. (kinp)

Lesen Sie mehr:

Themen folgen