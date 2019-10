11:51 Uhr

Sattelzug streift Schulbus

In der Pestalozzistraße in Diedorf hatte ein Sattelzug einen Schulbus gestreift.

Zum Glück befanden sich in dem Bus keine Schüler: Das Fahrzeug wurde von einem breiten Sattelzug in der Pestalozzistraße in Diedorf gestreift und beschädigt.

Laut Polizei fuhr ein 39-Jähriger im Sattelzug los und schrammte den gerade stehenden Schulbus. Der Sattelauflieger hatte Holzbauteile geladen, wobei Spanngurte und Ratschen zur Ladungssicherung über den Auflieger hinausragten und beim Kontakt mit dem Bus erhebliche Kratzer im Seitenbereich des Busses hinterließen. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. (mcz)

