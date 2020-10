12:00 Uhr

Sattelzug streift geparkten Transporter in Dinkelscherben

Die Polizei berichtet von einer Streifkollsion in der Dinkelscherber Bahnhofstraße.

Ein Sattelzug gerät zu weit auf die an den Fahrbahnrand und streift in Dinelscherben einen Transporter.

Mit seinem Sattelzug hat ein 44-Jähriger am Donnerstag gegen 13 Uhr einen geparkten Transporter gestreift. Laut Polizei ereignete sich der Unfall in der Dinkelscherber Bahnhofstraße. Demnach geriet der Sattelzug aus bislang ungeklärten Gründen zu weit an den rechten Fahrbahnrand, wo der Transporter ordnungsgemäß geparkt war. Bei der Kollision rissen die Zurrgurte des Sattelzugs den linken Außenspiegel des Kleintransporters ab. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 1300 Euro. (kinp)

Themen folgen