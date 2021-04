Sattelzugfahrer fährt nach Unfall in Zusmarshausen weg

Ein Sattelzugfahrer machte sich mit seinem Wagen nach einem Unfall aus dem Staub. Doch das nützte ihm nichts.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle: Wie erst jetzt gemeldet wurde, beschädigte bereits am Montag, 29. März, gegen 22.20 Uhr ein Sattelzug bei der Einfahrt auf das Gelände der Tankstelle in Zusmarshausen eine Werbetafel. Dadurch entstand laut Polizei am Sattelzug und an der Werbetafel ein Gesamtschaden in Höhe von circa 800 Euro. Im Anschluss fuhr der Fahrer mit seinem Sattelzug ohne den Schaden zu melden einfach weiter. Aufgrund der installierten Videoüberwachung konnten jedoch die Kennzeichen des Sattelzugs ermittelt werden. (lig)