Sax kisses Piano

Was in den westlichen Augsburger Stadtteilen geboten ist

Die AZ Augsburger Land informiert in ihrer Montagsausgabe regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs. Hier wieder einige Tipps:

Der Spielwagen des Deutschen Kinderschutzbundes steht von Montag, 5. August, bis Samstag, 10. August, täglich ab 10 Uhr in der Carl-Schurz-Straße (Centerville). Kinder ab sechs Jahren sind zum Spielen und Basteln eingeladen, auch Sportgeräte können ausgeliehen werden.

Das Konzert „Sax kisses Piano“ findet im Rahmen der Reihe Klang-Raum-Gott am Sonntag, 11. August, um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Joseph, Donauwörther Straße 9, statt. Ausführende sind das Jazzpop-Duo Nils Henning Dampel (Piano/Sequencer) und Silvia Bleicher (Tenor-, Alt- und Sopransaxofon).

Der Orgelsommer in der Kirche Herz Jesu, Franz-Kobinger Straße 2, geht weiter: Am Sonntag, 11. August, spielt Michael Heinecker um 11.30 Uhr an der Orgel.

Urlaub macht der Mehrgenerationentreffpunkt Pfersee, Kirchbergstraße 15, bis 18. August. Der Tanztee „Darf ich bitten?“ mittwochs von 14 bis 17 Uhr findet weiterhin statt, ebenso der Spielenachmittag donnerstags von 14 bis 17 Uhr. (mus)

