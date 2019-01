vor 41 Min.

Schäfflertanz: Jetzt wird‘s ernst für die Schäffler

Ab Sonntag ziehen wieder die Schäffler wieder durch Dinkelscherben und einige Nachbargemeinden. Was heuer geboten sein wird und wie sich die Clwons auf die Schäfflersaison vorbereiten.

Von Michael Kalb

Nur noch wenige Tage trennen 42 junge Burschen aus Dinkelscherben von ihrem ersten großen Auftritt. Denn amSonntag wird zum 16. Mal in der Geschichte des Marktes Dinkelscherben, der Schäfflertanz eröffnet. Bis zum Faschingsende werden die Schäffler dann jedes Wochenende und an den Feiertagen durch die Straßen ziehen um mit ihrem Tanz und den lustigen Späßen der Clowns, die Menschen zu unterhalten. Der dritte Teil unserer Serie befasst sich mit den Begebenheiten zum Tanzjahr 2019.

Seit Monaten wird für den Schäfflertanz geprobt

Die Vorbereitungen dazu begannen bereits im vergangenen Sommer und geprobt wurde ab Herbst im Pfarrsaal. Die Tänzer lernten das Marschieren, den Tanzschritt und die verschiedenen Figuren, die zur Musik mit den Buchsbögen geformt werden. Parallel dazu hämmerten die Fassklopfer im Takt und die Reifenschwinger übten ihre akrobatischen Bewegungen auf dem Fass. Während die einen unten im Trainingsanzug schwitzten, saßen zwei Stockwerke höher die Clowns, um gemeinsam das Sprechen vor größerem Publikum und ihre vorbereiteten Reden zu üben. Anders als zu ihren Schäfflerkollegen, war für sie die Probezeit wohl noch die ruhige Phase. Denn wer erst einmal auf dem Fass steht und große Reden schwingt, sollte auch wissen von was er spricht. Deshalb beginnt für die Clowns die meiste Arbeit erst während der Tanzsaison, denn manchmal ist erst eine Woche vor der Aufführung gewiss, in welcher Straße und für welche Familien überhaupt getanzt wird.

Bei allen Tänzen mit dabei ist auch immer die Musikvereinigung. Sie gibt den richtigen Takt an. Bild: Michael Kalb

Eröffnung ist am 6. Januar 2019

Nach der Probe kamen dann alle wieder zusammen. Denn danach ging es oftmals noch ins Wirtshaus „Deutsches Haus“, wo feucht fröhlich auf die bevorstehende, einmalige Zeit angestoßen wurde. Hier konnten die Reifenschwinger auch schon mal üben, was später während der Tanzzeit Gang und Gäbe sein wird: Alle ehemaligen Schäfflertänzer, die nach einem Tanztag noch mit in die sogenannte Schäfflerherberge ziehen, werden „Hoch-leben-gelassen“. Der Preis für diese Ehrung muss anschließend in Bier ausgezahlt werden. Schäffler und die Musiker der Musikvereinigung, die jeden Tanz musikalisch und mit großer Kapelle begleiten wird, kehren wie bereits vor sieben Jahren in den Pfarrsaal ein. Dort findet heuer auch der Schäfflerball, am Glumpigen Donnerstag, 28. Februar, statt.

Und wie auch schon beim letzten Mal wird es auch einen Tanz in der Nachbargemeinde Zusmarshausen (Rosenmontag, 4. März) geben. Am gleichen Tag ziehen die Schäffler weiter nach Augsburg zu den Lechwerken, dem Landratsamt und der Stadtsparkasse. In Ustersbach wird am Rußigen Freitag, 1. März, getanzt.

Schäfflertanz 2019 soll etwas besonderes werden

Karl-Heinz Lutz, Präsident der Schäfflervereinigung freut sich bereits auf die bevorstehenden Tage. „Die Besucher sollen sich vom Tanz und natürlich auch von den Späßen der Clowns anstecken lassen und sich mit uns auf ein tolles Schäfflertanzjahr 2019 freuen“, sagt Lutz.

2012 waren sie noch als Bogenbuben dabei, dieses Jahr tanzt Johannes Singl (rechts) selbst mit und Julian Kastner (links) betreut die Technik. Bild: Michael Kalb

Die öffentliche Generalprobe der Schäffler findet am Samstag um 15 Uhr vor dem Feuerwehrhaus statt. Der Eröffnungstanz ist am Sonntag um 11 Uhr vor dem Dinkelscherber Rathaus. Davor gibt es einen Schäfflergottesdienst in der Kirche St. Simpert. Weitere Infos und Termine gibt es auch im Internet unter www.schaefflertanz-dinkelscherben.de

