Schafkopf ist nicht nur was für Männer

Beim Turnier auf der Gersthofer Kirchweih mischen auch die Frauen ganz vorne mit. Junge Neulinge und alte Hasen kämpfen um das beste Blatt und den Sieg.

Von Diana Zapf-Deniz

Das „Große Schafkopfturnier“ im Festzelt, das seit 2016 von der Festwirtsfamilie Binswanger/Kempter bei der Gersthofer Kirchweih veranstaltet wird, fand wieder statt. Heuer gab es einen Teilnehmerrekord von 152 Spielern und auch zahlreichen Spielerinnen.

Wenige Wochen zuvor kamen bei der gleichen Veranstaltung im Neusässer Volksfest gleich drei Damen unter die ersten vier Gewinner. Eine Sensation, wie Monika Hatzelmann findet, die das Ganze gemeinsam mit ihrem Mann Markus organisiert. Denn zuvor waren noch nie Frauen unter den Gewinnern. Die Siegerin, die in Neusäß den ersten Platz schaffte, trat in Gersthofen erneut an.

Eine Spielerin kam extra aus Kempten

Dem Neusässer Hans Ress und dem Gersthofer Peter Mader ist die Spielerin gut bekannt. Sie heißt Jutta Haßler, ist 67 Jahre alt und kam extra aus Kempten angereist. „Mit dem Karteln kannst die grauen Gehirnzellen vertreiben“, erzählt sie. Gemeinsam mit Peter Grillhösl aus Ingolstadt sitzen sie zu viert in der ersten Runde am Tisch. 32 Spiele werden in ein bis eineinhalb Stunden gemeinsam gespielt.

Wer mit wem spielt, wurde von Turnierleiter Bernhard Happacher ausgelost. Happi, wie er sich allen vorstellt, erklärt die Regeln ausführlich, damit es später zu keinen Missverständnissen kommt. „Alles, was eingespielt wird an Spieleinsatz, wird auch wieder ausgespielt.“ Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl kommen 38 Gewinne zusammen, die Wirtsleute legen dabei Preise mit drauf. Somit gewinnt jeder Vierte.

Am Tisch bei Jutta Haßler geht es lustig zu. „Da kommt die aus Kempten und macht uns alle fertig“, sagt Ress und lacht. Mader sieht das Schafkopfturnier ebenfalls ganz entspannt, denn ihm kommt es auf den Spaß an, nicht aufs Gewinnen. Sein Freund Franz Ammann schaut nur zu, liebt das Kartenspiel aber ebenso: „Es ist ein bodenständiges Spiel, bei dem keines dem anderen gleicht. Bei jeder Runde kann man sich was Neues ausdenken.“ Allerdings darf Ammann natürlich nichts sagen, denn eine ungeschriebene Regel lautet: „Der Fünfte kommt unter den Tisch und hält’s Maul.“

Durchhalten ist das A und O

Festwirt Rainer Kempter freut sich, dass so viele zum Turnier gekommen sind. Er macht die Spielaufsicht und den „Brunzkartler“, also den Ersatzmann, wenn jemand tatsächlich nicht den ganzen Abend durchhält. Wobei Durchhalten und die Ehrlichkeit das A und O sei. An einem Tisch wird’s laut und recht emotional, weil jemand ein Solo angemeldet hat bei Kempter und ein Mitspieler es nicht mitbekommen hat.

Es ist ausgerechnet der Tisch von Melanie Lankes aus Gersthofen. Sie war unglaublich nervös vor ihrem ersten Turnier, hat sich nur deshalb angemeldet, weil sie es einst auf ihre Bucket List, eine Liste, was sie in ihrem Leben alles machen möchte, gesetzt hat. Da gleich mit alten Hasen am Tisch zu sitzen, die weniger aus Spaß an der Freude spielen als ums ehrgeizige Gewinnen, ist eine harte Nuss für sie.

Lankes schluckt und ist froh, wenn die erste Runde vorbei ist. Für die zweite Runde nimmt sie sich vor: „Ich muss mich mehr trauen und mehr Power zeigen.“ Infiziert sei sie dennoch vom Schafkopffieber, und es wird bestimmt nicht das erste und letzte Turnier gewesen sein für sie.

Das Losglück entscheidet die Tischnummer

In der zweiten Runde bekommt per Los wieder jeder eine neue Tischnummer zugeteilt. Neuer Tisch, neues Glück und natürlich „Gut Blatt“, wie man unter den Kartlern sagt. Anni Megele aus Augsburg spielt mit ihren 85 Jahren noch immer. In ihrer besten Zeit schaffte sie 213 Turniere in einem Jahr. „Das Tolle daran ist, dass man auf junge Männer trifft“, scherzt sie. Gegen 23 Uhr stehen die Gewinner fest.

Jutta Haßler hat es wieder geschafft, vorne mit dabei zu sein, und machte den sechsten Platz. Die Fahrt und der Spieleinsatz haben sich für sie finanziell gelohnt, und Freude hatte sie ohnehin beim Spiel.

Hans-Jürgen Fendt aus Gersthofen spendete das Preisgeld seines neunten Platzes direkt der Jugendfeuerwehr Gersthofen. Den ersten Platz machte Karl Probst aus Bobingen mit 117 Punkten, den zweiten Ludwig Schmid aus Gersthofen (114 Punkte), den dritten Hubert Hartl aus Mühlhausen (112 Punkte) und den vierten Elke Behringer aus Dillingen (112 Punkte).