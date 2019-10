vor 4 Min.

Schalter verwechselt: In der Küche qualmt es

Die Feuerwehr rückte in Stettenhofen an.

Statt den Backofen schaltete ein 61-jähriger Mann aus Stettenhofen seinen Herd an. Das hatte Folgen.

Auf dem Herd befanden sich nämlich Gegenstände – sie brannten an, nachdem der Mann aus dem Haus gegangen war Als er zurückkehrte, gelang es ihm, den Brand mit dem Feuerlöscher zu ersticken. Da es in der Küche stark qualmte, zog sich der 61-Jährige eine leichte Rauchvergiftung zu. Die Feuerwehr Stettenhofen lüftete die Wohnung, in der ein Schaden von rund 5000 Euro entstand. (mcz)