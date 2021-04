Schickten Einbrecher in Biburg eine Späherin voraus?

In Biburg ereignete sich diese Woche ein Vorfall, der einer 35-jährigen Hausbewohnerin verdächtig vorkam. Sie verständigte die Polizei, die nun Zeugen sucht.

Bereits am vergangenen Donnerstag gegen 10.30 Uhr läutete eine ca. 55 Jahre alte Frau bei einer 35-jährigen Bewohnerin der Rommelsrieder Straße im Diedorfer Ortsteil Biburg. Als diese öffnete, entschuldigte sich die Frau, gab an sich an der Adresse geirrt zu haben und fuhr ohne weitere Erklärungen mit ihrem Auto davon. Da dies der 35-Jährigen verdächtig vorkam und sie vermutete, dass eventuell lediglich ausgespäht werden sollte, ob jemand zu Hause ist, verständigte sie die Polizei.

So wird die verdächtige Frau in Biburg beschrieben

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: ca. 55Jahre alt, ca. 165 cm groß, kräftig, blondierte, gut schulterlange gewellte Haare. Sie sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war sie mit einem dunkelgrünen Anorak.

Wer dazu Zeugenangaben machen kann, sollte sich an die Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 wenden. (dav)

Lesen Sie dazu auch: