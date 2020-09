Schilderbrücken für die A8 brauchen noch Jahre

Es ist eigentliche ein Unding, dass man z.B. beim Aus- und Neubau nicht gleich diese Schilderbrücken mit der Telematik mitbaut. Diese Telematik hätte den Vorteil, dass man bei plötzlich auftretenden Glätte oder starken Temperatur-und Wetterumschwüngen im +/- Bereich sofort warnen könnte. Auch in der Urlaubszeit könnten so Warnungen in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Aber, wie auch bei den Schulen, wird da lange diskutiert und die neuen elektronischen "Helfer" sehr langsam (wenn überhaupt) in Betracht gezogen.

