vor 21 Min.

Schlägerei vor den Toiletten beim „Dinkel Festival“

Eskaliert ist ein Streitgespräch am Toilettenwagen zum Ende des Dinkelscherbener Volksfest „Dinkel 19“.

Ein 24-Jähriger geht nach einem Faustschlag zu Boden uns muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der aktuelle Polizeireport.

Eskaliert ist ein Streitgespräch am Toilettenwagen zum Ende des Dinkelscherbener Volksfest „Dinkel 19“. Laut Polizei schlug am Sonntag gegen 23.05 Uhr plötzlich ein 18-jähriger Schüler seinem 24-jährigen Widersacher mit der Faust ins Gesicht. Dieser fiel daraufhin zu Boden und prallte dort mit dem Kopf auf. Als sich daraufhin dessen 21-jähriger Spezl einmischte, schlug auch der gleichaltrige Kumpel des Schülers zu und traf ihn mit der Faust im Gesicht.

Ein Alkoholtest ergab bei allen vier Beteiligten einen Wert zwischen 0,6 und mehr 2,1 Promille. Der 24-Jährige musste ins Kreiskrankenhaus in Krumbach eingeliefert werden, sein 21-jähriger Begleiter konnte ambulant vor Ort versorgt werden.

Neusäß: Vorfahrtsfehler sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Einen Großeinsatz der Feuerwehren aus Diedorf und Biburg hat ein Unfall am Sonntag gegen 16.05 Uhr in Schlipsheim verursacht. Vermutlich aufgrund des Starkregens erkannte laut Polizei ein 32-jähriger BMW-Fahrer, der aus der Schlipsheimer Straße auf die Staatsstraße 2510 einbiegen wollte, in Richtung Biburg fahrenden 58-jährigen Volvo-Fahrer zu spät.

Trotz einer Vollbremsung des Volvo-Fahrers kam es zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der 58-Jährige wurde mit Verdacht auf ein Schleudertrauma in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Insgesamt war die Feuerwehr Diedorf mit 21 und die Feuerwehr Biburg mit 18 Einsatzkräften zur Unterstützung und Verkehrsregelung im Einsatz. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Gessertshausen: Golf-Cabrio wird am Bahnhof massiv beschädigt

Ein weißes VW-Golf Cabriolet ist von unbekannten Tätern auf dem hinteren Parkplatz des Bahnhofs in Gessertshausen massiv beschädigt worden. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum von Freitag, 8.15 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, ein. Unbekannten hatten mit einem Stein die Beifahrerseitenscheibe eingeworfen, die Motorhaube mit der Aufschrift „ACAB“ großflächig zerkratzt, das Stoffdach des Cabrios mehrfach eingeschnitten und rundum in alle Lichter mit einem spitzen Gegenstand eingestochen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

Themen Folgen