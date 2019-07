vor 44 Min.

Schlaflos? Das liegt vielleicht am Vollmond

Ob gärtnern, Haare schneiden oder putzen: Viele Menschen richten sich in ihren Gewohnheiten nach dem Mondkalender. Dabei ist die wissenschaftliche Faktenlage eigentlich dünn

Von Sonja Diller

Bei Vollmond hat der treue Begleiter unseres Heimatplaneten seinen großen Auftritt. Ohne Wolkendecke präsentiert sich der Mond als magisch leuchtender, strahlend weißer bis honiggelber Himmelskörper. Kein Wunder, dass die Menschen schon vor über 4000 Jahren begannen, seine Bahn als Grundlage ihres Kalenders zu nutzen. Bis heute gibt es Menschen, die nach dem Mondkalender ihren Friseurtermin planen oder im Garten aussäen.

Die ersten Mondkalender entstanden in Ägypten. Die ältesten Berechnungen findet sich ab etwa 2350 v. Chr. in den Pyramidentexten. Der ursprüngliche islamische Kalender, der heute vorwiegend für religiöse Zwecke genutzt wird, ist ein reiner Mondkalender. Hinduistische Kalender orientieren sich an der Sonne oder einer Mischung aus Sonnen- und Monddaten. Der jüdische Kalender ist ein Lunisolarkalender: Er richtet seine Monate nach den Mondphasen. Mit Schaltjahren passt er sich dem Sonnenjahr an.

Dass die Anziehungskraft von Mond und Erde Ebbe und Flut verursachen, haben die Menschen früh herausgefunden. Ob Wunden bei bestimmten Mondstellungen besser heilen, Haare schneller wachsen und Pflanzen besser gedeihen, darüber kann man sich trefflich streiten. Wissenschaftlich gesehen gibt es dafür nur eine dünne Faktenlage. Und doch ist der Mondkalender für viele Menschen ein im Alltag gern eingesetzter Helfer.

Bevor sie in den Beeten ansät oder die jungen Pflanzen verteilt, ist für Barbara Katheder aus Neusäß der Blick auf den Kalender ganz selbstverständlich. Wurzelgemüse kommt bei abnehmendem Mond in die Erde, bei zunehmendem Mond wachsen die Pflanzen bestens in die Höhe. Das hat der praktisch denkenden 78-Jährigen schon ihr Vater beigebracht. Es gibt zwar auch genaue Angaben zu Uhrzeiten, zu denen an bestimmten Tagen gesät werden soll, doch „bei Regen gehe ich deshalb sicher nicht um Punkt 11 Uhr ins Beet.“ Der florierende Nutzgarten, der über viele Jahrzehnte die Familie mit frischem Salat und Gemüse bestens versorgt hat, ist ihr Beweis genug, dass das Wissen der Altvorderen auch heute noch seine Berechtigung hat. Dass Operationen nach den Mondphasen besser gelingen glaubt die Ärztin Sabine Duttler aus Biberbach nicht. Wissenschaftlich belegt sind auch die Unruhezustände nicht, von denen einige Patienten bei Vollmond berichten. „Bei genauen Untersuchungen haben sich diese Empfindungen als nicht mond-assoziiert herausgestellt.“ In der Geburtshilfe habe man immer mal wieder den Eindruck gewonnen, dass um die Vollmondzeit mehr Babys geboren werden. „Doch mit Zahlen konnte auch das nicht belegt werden.“

Eng verbunden mit dem Mond sieht Barbara Pletschacher die Frauen. Die Verbundenheit der Mondphasen mit dem weiblichen Zyklus und den Lebensphasen sind für sie eine Tatsache, die der moderne westliche Lebensstil aus dem Gleichgewicht bringt. Immer gleich leistungsfähig und aktiv sein zu müssen, das funktioniert nicht, ist die Allmanshoferin überzeugt. Den Frauen, die bei ihr Rat suchen, hilft sie, in sich hinein zu hören, um wieder nach dem natürlichen Rhythmus leben zu lernen.

Gerade ist abnehmender Mond. Genau gesagt steht der Widder im abnehmenden Mond. Perfekt um sich die Haare schneiden zu lassen, denn dann wachsen sie nicht so schnell wieder aus der Form und nehmen Pflege gerne an. Davon sind zumindest die Friseure und ihre Kunden überzeugt, die nach dem Mondkalender arbeiten. Auch bei einer Diät sollen die Pfunde besonders schnell purzeln wenn auch der Mond schmäler wird. Nicht so ideal wäre es im Moment Samen in die Erde zu bringen. Der soll ja nach oben wachsen. Also besser noch warten, bis nach der dunklen Neumondnacht am 1. August der Mond wieder zunimmt.

Die perfekte Zeit wäre es allerdings gerade zum Fensterputzen. Schön sauber sollen die Scheiben werden und nicht so schnell wieder anschmutzen. Es gibt Leute, die schwören darauf. Und ausprobieren kann ja nicht schaden.

Themen Folgen