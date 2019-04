02.04.2019

Schlager mit Botschaft

Entertainer Stefan Mross lässt in Gersthofen mit bekannten Stargästen den deutschen Schlager wieder auferstehen

Von Thomas Hack

Bereits ein oberflächlicher Blick ins Publikum sprach Bände an diesem Abend in der Stadthalle Gersthofen: traditionelle Trachtenträger mit weißen Rauschebärten, aufgeregte Familien, die sämtliche Handys schussbereit in den Händen hielten, aber auch junge Damen mit Tätowierungen an den Armen und Metallringen im Gesicht. Und sie alle wollten nur einen sehen: den charismatischen Schlagersänger und Entertainer Stefan Mross, der sich gerade mit einer ganzen Entourage an berühmten Stimmenkünstlern auf Deutschlandtournee befindet und nun auch in Gersthofen die große Gala zu seiner TV-Sendung „Immer wieder sonntags“ präsentierte.

Und dies mit bahnbrechendem Erfolg, wie bereits die allerersten Sekunden dieses Showabends zeigten, in denen das Publikum erwartungsvoll und euphorisch zum eingespielten Eingangsvideo mitklatschte. Zwar handelte es sich dabei nur um einen Werbespot des Europaparks, doch der frenetische Funke zum nachfolgenden Schlagerfeuerwerk war gezündet. Und mit dem ersten Bühnenauftritt von Stefan Mross gab es unter den Gästen bereits kein Halten mehr. Mit herzerfrischenden Humor und spaßiger Schauspielkunst ließ der Fernsehliebling mit dem „Blauen Enzian“ und den berüchtigten „Tulpen aus Amsterdam“ einen bunten Blumenstrauß an Melodien auf das Publikum herabregnen, welches sich mit einem jubelnden Beifallsgeschrei gebührend bedankte. Mross selbst ließ es sich im Gegenzug nicht nehmen, so vielen Besuchern wie möglich eigenhändig die Hand zu schütteln.

Und dann ging es quasi Schlag auf Schlager, denn auf das Publikum warteten knappe vier Stunden lang Evergreens von Roy Black bis Roger Whittaker, wofür Mross ein regelrechtes who is who der deutschen Schlagerszene aufgefahren hatte. Unter anderem mit dabei das Urgestein Bata Illic, dessen unvergessenes „Michaela“ die meisten Besucher wohl erstmals im Original genießen durften.

Als weiteres Schwergewicht überzeugte TV-Moderator Maximilian Arland, der zwar nicht „Ganz in Weiß“ auftrat, aber mit dem gleichnamigen Arrangement begeisterte. Anna-Carina Woitschak, bekannt aus „Deutschland sucht den Superstar“, fesselte nicht nur mit ihrem wunderschönen Medley über die verstorbene Sängerin Andrea Jürgens, sondern zog das Publikum mit ihrer Lebensgeschichte als Puppenspielerin in den Bann. Wer dagegen hier war, um den Akkordeons und Akustikgitarren der Formation Ladiner zu lauschen, konnte dies gleich auf zweierlei Wegen in Angriff nehmen: Auf den ersten Blick mochte die traditionelle Instrumentalkunst des Südtiroler Duos an heimelige Hüttenromantik erinnern, doch die Texte sprachen eine ganz andere Sprache: Der Beitrag „Die Erde hat Fieber“ führte den Klimawandel vor Augen, zum „Rhythmus der Wellen“ war auf der Großbildleinwand über der Bühne eine romantische Filmaufnahme von Venedig zu sehen – bis im Hintergrund ein riesiges Kreuzfahrtschiff vorbeiglitt, das eine schöne heile Welt vernichtete.

Aber auch Mross selbst zeigte sich trotz aller Schlagereuphorie als sozialkritischer Mensch der modernen Welt: Die Einfältigkeit eines gewissen US-Präsidenten scheint dem Entertainer ebenso am Herzen zu liegen wie der schleichende, aber sichere Rückgang der Alpengletscher.

Und ob man nun tatsächlich ein Fan von Stefan Mross ist oder nicht: Dieses Multitalent hat sich in der Gersthofer Stadthalle wieder einmal als Entertainer und Schlagersänger erwiesen, der die Massen begeistern kann.

Themen Folgen