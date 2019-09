19.09.2019

Schlechte Karten für Hackschnitzel

Der Landkreis verzichtet bei seinem teuersten Bauvorhaben auf ein Nahwärmenetz

Der Landkreis Augsburg prüft künftig bei allen großen Bauvorhaben, wie sinnvoll der Einsatz eines mit Biomasse betriebenen Nahwärmenetzes ist. Beim teuersten Gebäudekomplex in der Geschichte des Landkreises kommt die Hackschnitzelheizung allerdings nicht zum Zug.

Denn das neue Gersthofer Gymnasium wird mittels Grundwasserwärmepumpe beheizt. Ein Angebot der Stadt Gersthofen, das neue Gymnasium zusammen mit dem alten, der Mittelschule und der Franziskusschule sowie der Musikschule an ein noch zu errichtendes Nahwärmenetz anzuschließen, schlug der Landkreis aus. Begründung: nicht wirtschaftlich.

In einem Bericht vor dem Bauausschuss des Kreistags ging Kreisbaumeister Frank Schwindling mehr ins Detail. Während sich das gewählte Modell einer Wärmepumpe, die für Spitzenlasten mit einer Gasheizung kombiniert wird, nach höchstens fünf Jahren amortisiere, gebe es beim Nahwärmenetz „eine erhebliche Unsicherheit“ über die künftige Preisentwicklung. Für ein Nahwärmenetz sei eine beständige Abnahme nötig, die Schulen aber nicht liefern könnten (Ferien, Sommermonate). Zudem erfordere ein Nahwärmenetz für Gersthofen lange Leitungswege bei vergleichsweise wenigen Abnehmern.

Der Landkreis hat durchaus Erfahrung mit dem Betrieb von Nahwärmenetzen. Im Neusässer Schulzentrum gibt es eine mit Hackschnitzeln befeuerte Heizzentrale, ebenso an der Zusmarshauser Realschule. Dort steht das Schwimmbad als ständiger Abnehmer zur Verfügung. Zu den Akten gelegt wurde dagegen ein derartiges Projekt in Schwabmünchen, wo Leonhard-Wagner-Schulzentrum und geplante Schwimmhalle als Abnehmer im Gespräch waren.

Auslöser für den ausführlichen Bericht vor dem Ausschuss und dessen Beschluss war ein Antrag der CSU-Fraktion. Diese hatte sich nach einem Kreistagsausflug nach Kempten beeindruckt gezeigt vom dortigen Nahwärmenetz ZAK, das freilich deutlich größer ist und obendrein auch Müll verbrennt. Schwindling kommentierte den Antrag der Mehrheitsfraktion süffisant: „Wenn man fortfährt, gewinnt man immer schöne neue Eindrücke. So ist es offenbar auch der CSU ergangen.“

In der Vergangenheit hatte sich vor allem der FW-Kreisrat Markus Brem für die Biomasse-Heizungen starkgemacht. Er ist selbst geschäftlich in diesem Bereich aktiv und hatte die in Gersthofen gewählte Wärmepumpenlösung kritisiert. Dem wollte Brems Fraktionskollege Stefan Steinbacher nicht folgen. „Was jetzt gewählt wurde, ist der richtige Weg.“ Dennoch müsse man die Hackschnitzel als eine umweltfreundliche und regionale Energiequelle bei jedem Projekt in Betracht ziehen.

Ähnlich äußerten sich Hansjörg Durz und Landrat Martin Sailer (beide CSU). Franz Neher (SPD) ging direkt auf Brem ein, der nicht Mitglied im Ausschuss ist, aber als Zuhörer mit im Saal saß. Angesichts der Faktenlage sei Brems Kritik „ignorant“, so Neher. (cf)

