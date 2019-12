vor 4 Min.

Schlitzohr von Köpenick

Hochstapler am Samstag im Spital

Musikalisches Schauspiel im Dinkelscherber Seniorenheim: Schauspieler des Neuen Theaters Burgau laden am Samstag, 14. Dezember, zum Gastspiel zu Gunsten des Fördervereins Bündnis Hospital Dinkelscherben-Zusmarshausen. Beginn der Aufführung ist um 19 Uhr im Festsaal.

Der Hauptmann von Köpenick, wie der Schuster Wilhelm Voigt nach seinem großen Coup genannt wird, will seiner geliebten Luise die Schandtaten seines Lebens beichten, bevor er ihr einen Heiratsantrag macht und vielleicht mit ihr zur Ruhe kommt. Während er auf sie wartet, blickt er zurück. Schauspieler Olaf Ude spielt die Paraderolle des bekannten Hochstaplers, der sich als Hauptmann von Köpenick zuerst eine Uniform gekauft, später eine Hand voll Soldaten rekrutiert, einen Bürgermeister festgesetzt und zuletzt die Stadtkasse beschlagnahmt hat. Während er über seine Geschichte resümiert, schlüpft er immer wieder in die Rollen der Personen, die in seinem Leben am Rad des Schicksals gedreht haben. Regie führt Vera Hupfauer. (AL)

zum Preis von acht Euro gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei Haushaltswaren Lutz, Schützenstraße 1, in Dinkelscherben.

Themen folgen