Schlossstraße wird zur Partymeile

Zum Auftakt spielen „Rodscha&Tom“, die bereits schon 2015 zu Gast auf dem Sommerfest in Meitingen waren.

Am Freitag, 20. Juli, steigt das große Fest mitten in Meitingen. Zum Auftakt spielen „Rodscha&Tom“. Es gibt ein buntes Programm und eine Riesenrutsche

Von Peter Heider

Die Schlossstraße mit dem angrenzenden Rathaus- mit Marktplatz werden am Freitag, 20. Juli, zur Festmeile. Bürgermeister Michael Higl und das engagierte Organisationsteam aus dem Rathaus können wieder auf die Unterstützung von Vereinen, Organisationen und der Geschäftswelt zählen. Diese werden sich beim Sommerfest um Speis und Trank kümmern. Außerdem wird es Tanzvorführungen, Einlagen und Aktionen geben. Die Eröffnung durch Bürgermeister Michael Higl findet um 15.30 Uhr auf dem Rathausplatz statt.

Auftakt Los geht das Fest um 15.30 Uhr mit einem Auftritt von „Rodscha&Tom“. Die Beiden waren schon 2015 zu Gast beim Sommerfest in Meitingen und begeisterten damals mit ihren Mitmach-Liedern die Kinder. Dieses Mal werden sie unter dem Motto „Pippi Langstrumpf trifft Brasilien“ auftreten. Außerdem werden die SGL Kapelle und des Jugendblasorchesters für Musik sorgen. Abends wird es einen Auftritt der „Poolpaddlers“ geben.

Rahmenprogramm Mit Vorführungen bereichern die Ballettschule Format S, die Karate-Abteilung des TSV Herbertshofen, Maria Fernanda & Joe Rojo, Zumba Format S, die Mini Streethopers des SV Erlingen, Flying Feet, die Streethoppers und No Limit von 18 Uhr bis 21.30 Uhr auf zwei Bühnen an der Schlossstraße Einmündung Pouzauger Ring und am Marktplatz das Programm. Zum weiteren Rahmenprogramm gehören Kinderschminken, Kletterberg und eine Riesenrutsche. Bürgermeister Higl erklärt: „Wir wollen im Vorfeld nicht alles verraten, aber eines ist sicher: das Highlight ist sicherlich wie alle Jahre zuvor wieder das Feuerwerk um 22.30 Uhr auf der Schlosswiese.“

Wochenmarkt Das Sommerfest wirkt sich auch auf den Wochenmarkt aus. Wegen der Aufbauarbeiten auf dem Markt- und Rathausplatz findet der Wochenmarkt bereits am Donnerstag, 19. Juli, statt und nicht wie üblich am Freitag.

Straßensperrung Die Schlossstraße wird am Freitag, 20. Juli, ab 12 Uhr bis einschließlich Samstag, 21. Juli, 3 Uhr, zwischen der Abfahrt zur Tiefgarage und dem Bürgersaal, für den Fahrverkehr komplett gesperrt. Möglicherweise kommt es im Vorfeld wegen des Bühnenaufbaus in der Einmündung zum Pouzauges Ring zu Behinderungen. Die Gemeinde bittet die Autofahrer die Halteverbotsbeschilderung zu beachten, um einen reibungslosen Ablauf der Aufbauarbeiten sicherzustellen. Die Anlieger südlich der Schloßstraße sollen die Ein-/Ausfahrt der Kreisstraße zu nutzen.

Wetter Das Fest findet bei jedem Wetter statt – gegebenenfalls wird ein Zelt auf dem Marktplatz aufgestellt. (peh)

