Schlosswiese auf Jahre ein Parkplatz?

Die CSU will sich Zeit lassen bei der Planung für den zentralsten Platz in Meitingen. Die Freien Wähler drücken dagegen aufs Tempo - vergeblich?

Von Margret Sturm

Für viele wichtige Projekte werden derzeit in Meitingen die Weichen gestellt. Die Schlosswiese sucht man allerdings auf der Liste dieser wichtigen Projekte vergeblich. Dabei liegt die Wiese, die nun schon seit Jahren als Behelfsparkplatz dient, mitten im Meitinger Zentrum. Die Frage, wie es dort weitergehen soll, war auch ein Thema beim „Bürgerworkshop“ im März, zu dem alle Einwohner von Meitingen eingeladen waren. Dort wurde die Forderung laut, die Schlosswiese auch künftig ganz frei von Bebauung zu lassen. Wäre das überhaupt möglich? Eine Frage, auf die Bürgermeister Michael Higl und die Fraktionschefs des Meitinger Gemeinderats teilweise überraschende Antworten haben. So herrscht offenbar Konsens unter den Fraktionen die Schlosswiese nur zu einem Teil zu bebauen. Ein ausdrücklicher Beschluss wurde dazu zwar nie gefasst. Doch gehen die Freien Wähler davon aus, dass die Schlosswiese zu höchstens einem Drittel bebaut wird; bei der CSU spricht man dagegen von zwei Dritteln und die SPD neigt wohl auch eher zu dieser Lösung.

So sagt SPD-Fraktionschef Werner Grimm auf Anfrage ganz klar: „Ein großer Teil der Schlosswiese wird nicht bebaut“. Dabei zieht Grimm gedanklich eine Linie von der Nordseite des Bürgersaals Richtung Westen bis zur Hauptstraße – was eher auf ein Drittel hinausliefe, das frei von Bebauung bliebe. „Wir sind ja noch nicht fertig mit der Vergrößerung des Schlossparks“, erläutert Grimm und betont: „Einen Riegel Richtung Norden zum Schlosspark darf es jedenfalls nicht geben“. CSU-Fraktionschefin Claudia Riemensperger erklärt: „Wir wollten nie mehr als zwei Drittel der Schlosswiese bebauen und das nördliche Drittel auf jeden Fall frei lassen“. Dagegen ist FW-Fraktioschef Fabian Mehring überzeugt: „Wir haben erfolgreich gefordert, den Schlosspark als grüne Lunge Meitingens und Herzstück in unserem Zentrum über zwei Drittel der Schlosswiese auszudehnen, was mittlerweile von allen Fraktionen geteilt wird“. – Einigkeit sieht anders aus.

Dass bei dieser Frage so viel ungeklärt ist, liegt natürlich auch am bisher fehlenden Bebauungsplan für die Schlosswiese. Und dies könnte auch noch eine ganze Weile so bleiben, wie man aus den Worten von CSU-Chefin Riemensperger unschwer schließen kann. Denn sie denkt daran, die Schlosswiese für „nachfolgende Generationen“ oder für „die nächsten etwa zehn Jahre“ freizuhalten. Und sie verweist darauf, dass es in Meitingen derzeit mit den Projekten Gemeindehalle, Schlossmarktgelände und Bahnhofsumfeld genug „Hotspots“ gebe. „Man muss ja jetzt nicht alles auf einmal machen“, betont Riemensperger.

Das wird der Fraktionschef der Freien Wähler nicht gerne hören, denn er ist es, der seit Jahren aufs Tempo drückt und immer wieder erklärt: „Die unbefriedigende Situation im Herzen von Meitingen noch immer einen Behelfsparkplatz zu betreiben muss endlich einem würdigen Zentrum weichen“. Aber auch beim Bürgermeister stößt Mehring damit nicht auf offene Ohren. Denn Higl findet, man müsse sich für die Erörterung, welche Ziele die Gemeinde an dieser prominenten Stelle verfolgen möchte, ausreichend Zeit nehmen. Diese Zeit sei nötig, um die „Bedürfnisse festzustellen“, so der Bürgermeister.

Bedürfnisse, die SPD-Fraktionschef Grimm sofort beim Namen nennen kann. So benötige man Raum für die Erweiterung des Bürgersaals über der Kreissparkasse, brauche weitere Parkplätze und vor allem Wohnungen, denn die Nachfrage sei aufgrund des Zuzugsdrucks nach Meitingen groß. Auch die Dinge des täglichen Bedarfs dürften nicht an die Peripherie von Meitingen gedrängt werden. Auch Mehring kann sich vorstellen, was dort geplant werden muss und hofft auf „attraktive Angebote“ im Erdgeschoss der künftigen Bebauung „um Leben in Meitingens Mitte zu bringen“. In den Stockwerken darüber müsse man dringend benötigten Wohnraum schaffen.

Die Schlosswiese einfach so liegen zu lassen, hält auch Riemensperger für keine gute Idee. Sie erinnert daran, dass Meitingen das Areal vor einigen Jahren für viel Geld gekauft habe. Deshalb wäre es „ein Luxus gar nichts daraus zu machen“. Den derzeitigen Behelfsparkplatz hält die CSU-Fraktionschefin dagegen für eine angemessene Übergangslösung für die nächsten Jahre. Ein letztes Hintertürchen lässt sich Riemensperger allerdings offen und meint: „Wenn ein Investor käme, der eine tolle Idee hätte, wären wir sicher aufgeschlossen“.

