Schmale Straße gegen Blechlawine

Neue Gestaltung an Gersthofer Strasserkreuzung soll schaffen, dass mehr Autofahrer die Bahnhofstraße lieber meiden

Von Gerald Lindner

Seit Jahren sucht die Stadt Gersthofen nach einem Weg, wie der tägliche Dauerstau in der Bahnhofstraße und an der Strasserkreuzung in der Stadtmitte vermieden werden kann. Langfristig sollen auf der Bahnhofstraße Autos, Radfahrer und Fußgänger gleichberechtigt sein. Erster Schritt auf dem Weg dorthin ist eine jetzt vorgelegte Umgestaltung der Kreuzung.

Bisher nutzen nicht zuletzt bei Problemen auf der Autobahn viele Autofahrer die Bahnhofstraße als Ausweichstrecke. Und viele Gersthofer tragen mit kurzen innerörtlichen Fahrten zum Verkehrskollaps bei. Um das einzudämmen, hat die Stadt die Bahnhofstraße zwischen B2/B17 im Westen und der Donauwörther Straße/Strasserkreuzung im Osten von der Staats- zur Ortsstraße abstufen lassen. Der Umleitungsverkehr soll nun von Norden her über die B-2-Anschlussstelle Gersthofen Nord und Donauwörther Straße über die Strasserkreuzung wieder auf die Bauernstraße geleitet werden. In Ost-West-Richtung biegen die Autos dann an der Strasserkreuzung aus der Bauernstraße nach rechts in die Donauwörther Straße ein und fahren dann über diese nach Gersthofen Nord – meiden also die Bahnhofstraße (siehe Grafik).

Nun hat Stefan von Rechenberg von der Bauverwaltung dem Planungsausschuss eine Interimslösung für die Strasserkreuzung vorgelegt. Westlich davon, auf Höhe des Kulturamts, soll eine Verkehrsinsel eingebaut werden. Statt heute drei münden dann nur noch zwei Spuren in die Augsburger/Donauwörther Straße. Der Verkehr von Westen her hat keine eigene Linksabbiegespur mehr in die Donauwörther Straße, sondern muss sich in die Schlange reihen. Langfristig soll der Verkehr aus westlicher Richtung auf Höhe des City-Centers nach Norden in die Schulstraße fahren und dort über eine künftig noch zu bauende Spange im Norden des „Gersthofer Lochs“ und einen Kreisverkehr auf die Donauwörther Straße geführt werden.

Eine Änderung ist auch für von Osten kommende Autos geplant. Die Bauernstraße mündet in zwei Spuren in die Strasserkreuzung. Die rechte davon dient heute den Geradeaus Fahrenden und den Rechtsabbiegern. Die linke Spur ist allein für Linksabbieger. Künftig wird die rechte Fahrspur rein für Rechtsabbieger verwendet. Autofahrer, die nach Westen in die Bahnhofstraße einfahren wollen, müssen künftig in der linken Spur mit den Linksabbiegern warten, die in die Augsburger Straße fahren möchten.

Dies sieht die Bauverwaltung als ersten Schritt für die Umgestaltung der Bahnhofstraße. Diese soll langfristig von der B2/B17 bis zum Ende an der Strasserkreuzung zwei relativ schmale Fahrspuren haben. Getrennt sind sie von einem optisch abgehobenen Mittelstreifen. Geplant ist, so Stefan von Rechenberg ein „Mischverkehr“, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt unterwegs sind: „Möglichst viele Verkehrsnutzungen sollen sich nach diesem Prinzip denselben Verkehrsraum teilen.“

