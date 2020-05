04.05.2020

Schmalzkuchen am Straßenrand

Georg und Tatjana Winter lieben ihren Job. Ihnen fehlte die Kommunikation mit den Kunden und sie freuen sich sehr, dass sie ihren Schmalzkuchen-Stand in Gersthofen an der Augsburger Straße öffnen dürfen.

Wie eine Schausteller-Familie aus Gersthofen aus der Not eine Tugend gemacht hat

Von Diana Zapf-Deniz

Georg Winter und seine Frau Tatjana sind Schausteller aus vollem Herzen. Sie wohnen mit ihren beiden Söhnen Giuliano und Danny in Gersthofen. Eigentlich wären sie alle zusammen mit ihrem Schmalzkuchen-Stand nun zuerst auf dem Plärrer gewesen und dann weiter auf Jahrmärkten unterwegs. Doch daraus wurde wegen Corona nichts.

Jetzt dürfen sie dank einem freundlichen Grundstückbesitzer in der Augsburger Straße 14 täglich ihre Leckereien von 11.30 bis 18 Uhr anbieten. „Dafür sind wir sehr dankbar. Zu Hause sitzen ist für uns ganz schlimm. Wir sind das überhaupt nicht gewohnt“, erzählt der Standbetreiber, der im Grunde genommen auf dem Plärrer groß geworden ist, da seine Eltern seit jeher Budenbesitzer waren.

Winter will nicht jammern, sondern raus und Gas geben

Ganz abgesehen davon wäre der Plärrer das erste Geschäft seit dem Gersthofer Weihnachtsmarkt gewesen. Insofern muss die Spezialitäten-Bäckerei ohnehin schauen, wie sie heuer über die Runden kommen. „Aber wir wollen überhaupt nicht jammern, sondern einfach nur raus und Gas geben“, berichtet Winter.

Vorschriftsmäßig haben sie Abstandstafeln angebracht, einen Ein- und Ausgang und Mundschutz tragen sie natürlich auch. Als die Polizei kürzlich vorbeikam, überlegten sie sofort, ob sie an alles gedacht haben. „Doch zur Überraschung kam der Polizist nicht zum Kontrollieren, sondern weil er Hunger hatte“, freut sich die Familie.

Es gibt nicht nur Schmalzkuchen, sondern ein abwechslungsreiches Sortiment

Angeboten werde nicht nur das norddeutsche Hefegebäck an Schmalzkuchen, die man im süddeutschen Raum eher weniger kennt, sondern auch richtig schwäbische Leckereien wie Apfelküchle, Dampfnudeln und Auszogne. Frisch und von Hand gemacht. „Dazu bieten wir viele verschiedene Dips. Ganz klassisch natürlich Puderzucker, aber auch Zimt-Zucker, Apfelmus, Vanille-, Himbeer-, Erdbeer- und Karamellsoße sowie Nutella.“ Auf den Jahrmärkten sind sie meist nur mit den Schmalzkuchen unterwegs, doch in Gersthofen ist die Auswahl größer: „Klar müssen wir uns etwas einfallen lassen, dass das finanzielle Loch nicht zu groß wird.“ Normalerweise ist die Schaustellerfamilie von Ostern bis November im Umkreis von bis zu 300 Kilometern mit ihren vier Wagen unterwegs; zwei Wohnwagen, ein Dosenwerfen-Wagen und der Schmalzkuchen-Wagen. Hier in Gersthofen quasi ein „Volksfest to go“ anzubieten, sei eine neue Erfahrung für Georg Winter: „Unsere Erwartung war bei null und wir sind sehr zufrieden, wie es bisher läuft.“

