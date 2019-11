vor 46 Min.

Schmorbrand in einem Einfamilienhaus in Ellgau

In Ellgau ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Schmorbrand gekommen.

Ein Schmorbrand löste in der Nacht zum Mittwoch einen größeren Einsatz der Feuerwehr in Ellgau aus. Zwei Menschen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Schmorbrand ist es in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.15 Uhr in Ellgau gekommen. Bewohner eines Einfamilienhauses im Speckfeldring bemerkten laut Polizei einen Brandgeruch. Offenbar brach das Feuer in einer Platine einer Heizungssteuerung aus.

Feuerwehren aus Ellgau und Nordendorf im Einsatz

Die Feuerwehren aus Ellgau und Nordendorf rückten an und löschten die ausgebrannte Platine. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zwei Bewohner wurden wegen der Rauchentwicklung vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (kinp)

