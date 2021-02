vor 16 Min.

Schnee sorgt für viele Unfälle auf den Straßen im Landkreis Augsburg

Nicht nur auf der A8 wie hier bei Zusmarshausen war am Mittwoch die Fahrbahn zum teil schneebedeckt. Auf der B2 kam es zu mehreren Unfällen.

Plus Zu zahlreichen Unfällen ist die Polizei am Mittwoch gerufen worden. Einigen Autofahrern machten die glatten Straßen Probleme. Auch ein Räumfahrzeug hatte einen Unfall.

Von Gunter Oley

Ein Schneeräumfahrzeug ist am Mittwoch in Neusäß-Hammel auf abschüssiger Straße ins Rutschen gekommen und gegen einen abgestellten Kleintransporter geprallt. Auch bei einigen weiteren Unfällen spielten die schneeglatten Straßen eine Rolle. Es blieb nach Angaben der Polizei bei Sachschäden.

In der Paul-von-Stetten-Straße in Neusäß-Hammel ist ein 21-Jähriger am Mittwoch gegen 19 Uhr mit seinem Räumfahrzeug ins Rutschen geraten. Auf der abschüssigen Straße stieß er mit dem Fahrzeug gegen einen geparkten Kleintransporter. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Drei Autos schleudern auf der B2 in die Leitplanke

Mehrere Unfälle, bei denen die Fahrer auf zum Teil schneeglatter Straße die Kontrolle über ihren Wagen verloren und gegen die Mittelleitplanke rutschten, haben sich auf der Bundesstraße 2 in Richtung Donauwörth ereignet. Der erste Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Langweid, als ein 23-Jähriger mit seinem Auto die Leitplanke berührte, der Schaden beträgt 3700 Euro. Beim zweiten Unfall gegen 15.45 Uhr prallte bei Schneeglätte eine 29-Jährige bei Westendorf in die Mittelleitplanke, trotz Ausweichmanövers eines nachfolgenden Autofahrers kollidierten die beiden Fahrzeuge seitlich. Die Autoinsassen blieben unverletzt, der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Gegen 21 Uhr schleuderte eine 22-jährige Fahrerin laut Polizei aufgrund von Unachtsamkeit mit ihrem Wagen auf Höhe der Anschlussstelle Bergstraße in die Leitplanke, es entstand Sachschaden von 1500 Euro.

Autofahrer prallt auf B2 bei Langweid in ein Verkehrszeichen

Beschädigte Verkehrszeichen stehen seit Mittwoch am östlichen Kreisverkehr bei der B2-Abfahrt Langweid-Nord. Gegen 9.20 Uhr verriss ein 27-Jähriger beim Ausweichversuch das Lenkrad, nachdem im Kreisverkehr vor ihm ein Auto gebremst hatte, und prallte mit seinem Auto gegen ein Verkehrszeichen. Zwei weitere wurden gegen 16.45 Uhr beschädigt, als ein 49-Jähriger laut Polizei zu schnell von Norden kommend auf den Kreisverkehr zufuhr. Er kam von der Straße ab und schob die Zeichen auf die Fahrbahn des Kreisverkehrs. Bei den Unfällen entstand ein Schaden von 3000 und 7000 Euro.

Unfallfahrerin lässt Auto bei Emersacker einfach stehen und sich abholen

Von Emersacker kommend ist gegen 8.15 Uhr an der Einmündung zur Straße in Richtung Welden eine 40-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen über eine Verkehrsinsel und in den dahinterliegenden Straßengraben gerutscht. Den Unfall meldete sie aber nicht, sondern ließ sich von der Unfallstelle abholen. Das Auto musste abgeschleppt werden, durch dessen Kennzeichen konnte die mutmaßliche Unfallverursacherin jedoch ermittelt werden. Der Schaden beträgt etwa 1100 Euro.

Bei Gabelbach von der Straße gerutscht

Laut Angaben der Polizei war nicht an die Schneeverhältnisse angepasste Geschwindigkeit der Grund für zwei weitere Unfälle. Zwischen Gabelbachergreut und Gabelbach rutschte gegen 10 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Auto von der Straße und stieß gegen einen Busch, an der Ortseinfahrt von Heretsried prallte eine halbe Stunde zuvor eine 41-Jährige mit ihrem Wagen gegen zwei Verkehrszeichen. Der Schaden beträgt 500 beziehungsweise 1000 Euro. Bei allen Unfällen blieben die Autoinsassen unverletzt.

